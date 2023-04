Isola dei Famosi 2023, cosa è successo nella prima puntata? Televoto e nomination di lunedì 17 aprile 2023

Sull’Isola tutto può cambiare. E da un momento all’altro. Siamo solo all’inizio del lungo percorso, fatto di lotta per la sopravvivenza, natura che comanda, cibo che scarseggia, ma i naufraghi del reality show l’Isola dei Famosi sono più agguerriti che mai. Dopo l’esperienza lunghissima del Grande Fratello Vip, che si è concluso poche settimane fa con la vittoria di Nikita Pelizon, i telespettatori potranno finalmente sintonizzarsi su Canale 5 per seguire un’altra trasmissione di casa Mediaset di successo: quella che vede al timone, ormai da anni, Ilary Blasi. Ma cosa è successo nella prima e imperdibile puntata di lunedì 17 aprile? Chi sono i concorrenti ufficiali? E qualcuno di loro è già finito al televoto?

Chi sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023

Si sono dovuti lanciare dall’elicottero, dopo una brevissima presentazione, i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Loro che in Honduras, in quel paesaggio mozzafiato, saranno i veri protagonisti del reality. Tra cibo che scarseggia, natura che sovrasta ogni cosa, fuoco da tenere acceso, turni estenuanti, fatica. E tanta sofferenza. Insieme a Ilary Blasi, che è in diretta da Milano, anche Alvin, inviato storico della trasmissione, e gli opinionisti Enrico Papi (new entry) e Vladimir Luxuria (ormai veterana del reality show). Ecco il cast completo:

Fiore Argento

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Helena Prestes

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina

Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery

Claudia Motta

Pamela Camassa

Christoper Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

Paolo Noise

Marco Mazzoli

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse.

Le tribù, chi comanda: chi sono i primi leader dell’Isola dei famosi 2023

I concorrenti dopo il ‘lancio’ dall’elicottero, sono entrati nel vivo del gioco. E, come era già stato annunciato in precedenza, sono stati divisi in tribù, in ben tre tribù:

Uomini

Donne

Coppie.

Chi comanda? E chi avrà il potere di decidere tutto? I primi leader di questa edizione sono Simone Antonini e Alessandro Cecchi Paone.

Televoto e prime nomination

Ci sono state già le prime nomination e i concorrenti sono finiti al televoto?

Ebbene sì: al televoto, pronti-via, sono finiti Predolin ed Helena. Chi si salverà? Chi invece dovrà abbandonare il gioco?