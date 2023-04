Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina) si racconta: ‘Non metterò mai il bikini in Honduras’

Manca davvero poco all’inizio della nuova, scoppiettante edizione de l’Isola dei Famosi 2023! L’appuntamento è fissato per questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20, alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi che sarà accompagnata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nelle vesti di opinionisti. Certamente, anche in quest’edizione i colpi di scena e le sorprese non mancheranno a partire dagli stessi concorrenti. Tra di loro anche Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina, ecco cosa ha detto.

Cristina Scussa non indosserà il bikini a l’Isola dei Famosi

Cresce l’attesa e la curiosità per la nuova edizione de l’Isola dei Famosi che farà compagnia agli affezionati telespettatori fino a queste estate. Tra i concorrenti ed i volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che si metteranno alla prova in quest’emozionante avventura anche Cristina Scuccia, meglio nota come “Suor Cristina” la quale in un’intervista al Corriere della Sera ha confessato di non sentirsi ancora pronta per indossare il bikini ma non solo. Una scelta quella di partecipare al reality sulla quale la donna ha riflettuto molto, come lei stessa ha dichiarato: “Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace (…) Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori”.

Ecco invece cosa ha detto rispetto alla decisione di non indossare il costume in Honduras: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi ed anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare la sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.