Isola dei Famosi 2023, i concorrenti divisi in tribù: ecco quali e come sono le squadre

Isola dei Famosi 2023. Proprio a partire da questa sera, lunedì 17 aprile, al via su Canale 5 quella che sarà la nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi, con al timone la bellissima Ilary Blasi che nel frattempo cerca di portare avanti, sebbene a rilento la trattativa per il divorzio con il Capitano.

Isola dei Famosi 2023, anticipazioni prima puntata 17 aprile: naufraghi e tribù

Isola dei Famosi 2023, al via questa sera 17 aprile

Ilary Blasi, per la nuova edizione del l’Isola dei Famosi 2023, inoltre avrà anche dei compagni di viaggio sui quali potrà fare affidamento per la conduzione, come ad esempio gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi – questi, in particolar modo, come alcuni ricorderanno, prenderà il posto che nella scorsa edizione era riservato a Nicola Savino. E poi, nonostante tutti i rumors del caso che avevano parlato anche di una sorta di litigio con la padrona di casa, è stata confermata anche la presenza di Alvin, nelle sue consuete vesti di inviato speciale in Honduras.

I nomi del cast di quest’anno

Passiamo, ora a qualche specifica tecnica, che riguarda la struttura interna del programma. Per quanto riguarda il cast e i concorrenti, invece, questi saranno divisi in tre tribù: la tribù delle donne, la tribù degli uomini e la tribù delle coppie. Il montepremi, invece, di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023, consiste in 100 mila euro di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza. Ecco, invece, il cast al completo di questa edizione:

Fiore Argento

Andrea Lo Cicero

Corinne Cléry

Marco Predolin

Pamela Camassa

Helena Prestes

Paolo Noise

Marco Mazzoli

Cristopher Leoni

Nathaly Caldonazzo

Claudia Motta

Cristina Scuccia

Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini

i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci

Isola dei Famosi 2023, le tribù: donne, uomini e coppie

I concorrenti, allora, come anticipato, almeno nella fase iniziale, saranno divisi in tre tribù differenti, in questo modo: