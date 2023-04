Daytime Isola dei Famosi 2023: dove e a che ora vederli in diretta tv e streaming

Manca davvero poco e su Canale 5 prenderà il via la nuova e imperdibile edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show tutto all’insegna dell’avventura che, ancora una volta, vede al timone Ilary Blasi. Con lei gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in studio, pronti a dare filo da torcere ai naufraghi, in Honduras l’inviato Alvin, volto storico della trasmissione. Tra prove continue, sfide, lotta per la sopravvivenza, mancanza di cibo, piccoli premi e discussioni. Ma dove e a che ora seguire i daytime per non farsi trovare impreparati alla puntata tradizionale del lunedì?

A che ora va in onda il daytime dell’Isola dei Famosi su Canale 5

L’Isola dei Famosi 2023, salvo cambiamenti del palinsesto, terrà compagnia al pubblico ogni lunedì. E lo farà almeno per 10 puntate (non si sa se il reality durerà di più, in Honduras tutto può succedere). Oltre alla diretta del lunedì, però, i telespettatori potranno seguire diversi daytime: su Canale 5, molto probabilmente, il collegamento sarà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.40, subito dopo il daytime di Amici.

Daytime e diretta anche su Mediaset Extra e LA5

Ma non finisce qui. Il daytime, molto probabilmente, andrà in onda anche su Mediaset Extra e, forse, dal lunedì al venerdì alle 20.30, come succedeva lo scorso anno. Basterà, quindi, sintonizzarsi sul canale 55 del digitale terrestre e seguire le avventure dei reality. Qui saranno disponibili anche le repliche, quasi sicuramente. SuLa5, invece, se Mediaset confermerà la programmazione dello scorso anno, andrà in onda il reality, ma in versione estesa. Dal lunedì al venerdì, a partire da 00.40. Su Mediaset Infinity, inoltre, ogni giorno ci saranno clip esclusive, news, video riassunti delle giornate dei naufraghi alle prese con le sfide quotidiane in Honduras.

Quante puntate sono, quando finisce l’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi prenderà il via il 17 aprile e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 almeno per 10 puntate, ma non è certo escluso un prolungamento del reality. Proprio come è successo lo scorso anno. La trasmissione di Ilary Blasi nel 2022 è giunta al capolinea il 28 giugno, aveva preso il via a marzo e quella era stata l’edizione più lunga di sempre: i concorrenti, infatti, erano stati in Honduras per ben 99 giorni, disputando anche la finale lì, invece che a Cologno Monzese.