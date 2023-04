Isola dei Famosi 2023 location: luogo e dove si svolge il reality show di Ilary Blasi

Manca solo una settimana all’inizio de l’Isola dei Famosi 2023 e il cast è finalmente completo. Tutto pronto per la partenza dei naufraghi, tra personaggi nuovi e volti già conosciuti nel mondo dei reality. Ma quale sarà la destinazione dei concorrenti quest’anno? Scopriamolo insieme, ecco tutti i dettagli di questa nuova edizione.

Isola dei Famosi 2023: cast concorrenti, novità, regole e come funziona con le tribù

Isola dei Famosi 2023: cast e quando inizia

Ilary Blasi è confermata nuovamente alla conduzione del reality di Canale 5. Vladimir Luxuria vestirà i panni di opinionista, affiancata dalla new entry Enrico Papi a sostituire Nicola Savino, passato a TV8. Confermato anche Alvin nel ruolo di inviato. Arriva invece l’elenco completo del cast.

Manca una settimana all’inizio de L’Isola dei Famosi 2023 e ora il cast è completo. Tra volti noti, nuovi nomi e personaggi più o meno conosciuti nel mondo dei reality è tutto pronto per la partenza dei naufraghi destinazione Honduras, dove andrà in scena la 17esima edizione dello show. Confermata Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria nei panni di opinionista, affiancata dalla new entry Enrico Papi a sostituire Nicola Savino (passato a TV8), dopo tanti dubbi è arrivata anche la conferma per Alvin nel ruolo di inviato. Per quanto riguarda il cast, tanti nomi dei futuri naufraghi erano già stati svelati (non senza polemiche, Nathaly Caldonazzo è stata solo l’ultima in ordine di tempo), ora c’è l’elenco completo.

In partenza per la destinazione misteriosa ci sono Alessandro Cecchi Paone, in coppia con il fidanzato Simone Antolini, e Nathaly Caldonazzo, due veterani dei reality, gli ex vipponi Corinne Cléry e Marco Predolin. Ritorno al reality di Pamela Camassa e Helena Prestes. Tra i concorrenti anche Cristopher Leoni, i Jalisse e Cristina Scuccia, meglio nota come Suor Cristina. Infine Fiore Argento, figlia del regista Dario e sorella di Asia, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la miss Claudia Motta e i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Qual è la location misteriosa

Il debutto è fissato per lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. I concorrenti andranno nella misteriosa location. Proprio riguardo a questa sembra che non ci siano più dubbi sulla destinazione: le Honduras accoglieranno il cast per i prossimi mesi. La location sembra quindi essere rimasta quella storica.