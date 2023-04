Isola Party 2023 con Giorgia Palmas e Andrea Dianetti: a che ora inizia e dove seguirlo

“Isola Party” torna su Mediaset Infinity. Il format digitale nel quale si commenta l’Isola dei Famosi torna tutti i lunedì a partire dal 17 aprile. Giorgia Palmas e Andrea Dianetti terranno compagnia agli spettatori da casa per portarli alla scoperta del game di Canale 5.

L’Isola Party: il nuovo format de l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, partirà ufficialmente il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata. Sarà una nuova e scoppiettante edizione. Alla conduzione torna Ilary Blasi e in studio sarà affiancata da due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In collegamento direttamente dall’Honduras invece c’è l’inviato Alvin.

Novità dell’anno: l’Isola Party. Giorgia Palmas e Andrea Dianetti intratterranno la community de l’Isola dei Famosi con l’Isola Party. Due ore di commenti sulla settimana dei naufraghi, con contributi video e anticipazioni su tutto quello che accadrà nelle prossime puntate del reality in onda su Canale 5. La novità del format: il pubblico parteciperà e sarà protagonista, avendo la possibilità di interagire con l’hashtag #isolaparty.

Lo spot ufficiale dell’Isola Party

Sull’account ufficiale del reality show è stato pubblicato il primo spot dei due co-conduttori che sono Giorgia Palmas e Andrea Dianetti: “Qui è tutto pronto, #IsolaParty sta per ripartire! @giopalmas82 e @andreadianetti vi porteranno dietro le quinte dell’@isoladeifamosi con tanti ospiti e scoop, tutti i lunedì dalle 20:00 live su Mediaset Infinity… e preparatevi a diventare protagonisti!”.

Giorgia Palmas nel video ufficiale dichiara: “Siamo pronti per una nuova stagione di Isola Party io e Andrea Dianetti vi porteremo dietro le quinte dell’Isola dei Famosi”, Andrea aggiunge: “Ci troverete qui ogni settimana prima della diretta su Canale 5 live su Mediaset Infinity”. A partecipare “Ci saranno ospiti, giochi e scoop e per partecipare basterà usare l’hashtag #isolaparty”, dice Palmas. “Partiamo il 17 aprile Isola Party ore 20:00 su Mediaset Infinity” conclude il co-conduttore.