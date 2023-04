Isola dei Famosi 2023, dove seguire il reality in diretta tv e in streaming: orari e canali

Ci siamo, una nuova, elettrizzante edizione de l’Isola dei Famosi è pronta a fare capolino sul piccolo schermo. Conclusosi il Grande Fratello, ecco che un altro reality di lungo corso targato Mediaset è pronto a fare capolino in televisione, regalando ai telespettatori tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’anno al timone della trasmissione troveremo la soubrette Ilary Blasi – questo per lei sarà il primo debutto pubblico dopo la separazione con Francesco Totti – e nelle vesti di opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Ma, su quale canale andrà in onda il reality e dove sarà possibile seguire lo streaming? Ecco cosa serve sapere per non perdersi nemmeno un minuto delle vicissitudini dei naufraghi!

Al via la nuova edizione de l’Isola dei Famosi, ecco dove vederla (in diretta e in streaming)

Manca davvero poco alla nuova, imperdibile edizione de l’Isola dei Famosi, il reality che mette a dura prova alcuni volti noti del mondo spettacolo, della musica, dello sporti, pronti ad affrontare le ostilità della natura nonché il giudizio degli affezionati telespettatori che, di volta in volta, decreteranno il vincitore di questa nuova e molto attesa edizione. Terminato il Grande Fratello Vip, ecco che un altro programma di successo di casa Mediaset è pronto a partire! Condotto ancora una volta da Ilary Blasi ricordiamo che l’appuntamento con la nuova edizione del reality è previsto per domani, lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, ovvero a partire dalle 21.20. Sarà, inoltre possibile seguire lo streaming del programma su Mediaset Infinity, restando così sempre aggiornati sulle avventure dei naufraghi.

Il day time

Ma non finisce qui. Anche in questa edizione della trasmissione ci sarà una striscia di day time in onda su La 5 e su Mediaset Extra, dove sorprese e materiale inedito non mancheranno. Ancora nessuna conferma invece sulla presenza di un eventuale doppio appuntamento settimanale con la trasmissione che farà compagnia al pubblico da casa fino all’inizio dell’estate.