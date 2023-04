Montepremi GF VIP 7, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2023: cachet e premi di stasera

Il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli, per la tristezza di molti italiani che si erano appassionati alle dinamiche della Casa più spiata di sempre, partecipando e condividendo gioia ed emozioni con i suoi inquilini. Il format, come dicevamo seguitissimo, non è smentito, neppure quest’anno, come hanno dimostrato non solo i numeri degli ascolti tv ma anche i numerosissimi colpi di scena. E certo, i due fenomeni sono intimamente correlati.

Ovviamente, come tutti gli anni e le edizioni precedenti, alla fine delle puntate verrà proclamato un vincitore assoluto. Sono settimane che i telespettatori si chiedono, infatti, chi sarà il fortunato di questa edizione 2023. Ma soprattutto in tanti sono curiosi di sapere quanto guadagna il vincitore del GFVip e qual è il relativo montepremi. Beh, cerchiamo di fare chiarezza allora. Continuate a leggere!

Al vincitore 100.000 euro in gettoni d’oro

Certo, quando si parla del montepremi e della vincita del Grande Fratello Vip, ovviamente ci riferiamo ad uno dei premi televisivi più ambiti di sempre. Ma la domanda è: quanto guadagna il vincitore del GFVip? Ad essere intellettualmente onesti, bisogna dire che al momento a somma esatta del montepremi finale del Grande Fratello Vip non è stata mai ufficialmente dichiarata dalla produzione del programma. Ma comunque, non demordiamo. Di fatto, stando alle informazioni trapelate da diverse fonti, la cifra in questione dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro in gettoni d’oro. Di tali gettoni, la metà dovrà essere data in beneficenza a un’associazione scelta dal primo classificato.

Quanto guadagnano gli altri concorrenti?

Per quanto riguarda la sua ‘composizione’, il montepremi, ambitissimo, del Grande Fratello Vip, e che andrà direttamente al vincitore dell’edizione, come ogni anno, è composto da diverse fonti di finanziamento. Inoltre, è bene sottolineare che ogni concorrente riceve un cachet per la partecipazione al programma, un cachet variabile in base alla notorietà del personaggio in questione. Parallelamente, il programma, grazie al suo successo e visibilità mediatica, può contare su diversi finanziamenti e pubblicità che ovviamente, in parte, vanno a confluire nel montepremi finale.