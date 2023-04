Luca Vetrone all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, lavoro, altezza, Temptation Island, fidanzata, foto e Instagram

Ha vinto la sfida contro Jonathan e ora Luca Vetrone è a tutti gli effetti un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, il reality all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ancora una volta, la spontanea e brava Ilary Blasi. Con lei gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre in Honduras, come inviato, lo storico Alvin. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco e di sfidare la natura, che lì comanda. Tra lotta alla sopravvivenza, mancanza di cibo, continue sfide, gelosie e polemiche. Nel cast ufficiale anche il ‘bonito’ Luca Vetrone: farà perdere la testa a qualcuno?

Cosa sappiamo sul ‘bonito’ Luca Vetrone dell’Isola dei Famosi

Luca Vetrone è giovanissimo: è nato a Benevento, ha 28 anni ed è alto 190 cm. Nella vita lavora come personal trainer, ma è anche un affermato influencer e ora si farà conoscere ancora di più in Honduras. Sappiamo che ha partecipato come single e tentatore a Temptation Island, quindi è un volto già noto di Canale 5. Nato a Benevento, è cresciuto a Riccione e ha studiato Scienze Motorie all’Università di Urbino. Nel 2019 si è laureato e ha cominciato a lavorare a Misano Adriatico, poi nel 2020 ha mosso i primi passi nell’organizzazione eventi attiva su tutto il territorio emiliano-romagnolo, la Musicariccione.

Il percorso a Uomini e Donne, l’esperienza a Temptation Island

Luca Vetrone nel 2019 lo abbiamo visto a Uomini e Donne, come corteggiatore di Angela Nasti. Nel 2021, invece, è ritornato in tv, sul piccolo schermo, come single e tentatore di Temptation Island. Ora è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi ed è sbarcato in Honduras.

Instagram e social di Luca Vetrone

Luca Vetrone ha diversi profili social: è seguitissimo sulla piattaforma Tik Tok, mentre su Instagram vanta oltre 160 mila followers, che sono destinati sicuramente ad aumentare. Potete seguirlo qui: @luca.vetrone

Luca sembrerebbe essere single: nessuna foto sui social, nessun indizio. Sappiamo, inoltre, che ha partecipato al concorso di Mister Italia nel 2017 e che è protagonista del video musicale di Sara D. con il brano ‘Ti scrivo’.