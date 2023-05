Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Nathaly, Corinne, Pamela, Mazzoli e Luca? Sondaggi e percentuali

Continua ad appassionare, ormai da diverse settimane, l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede al timone, ancora una volta, Ilary Blasi. Manca davvero poco alla puntata finale e il gioco in Honduras si sta facendo davvero difficile. Tra natura che domina e sovrasta ogni cosa, continue discussioni, confidenze e naufraghi che, settimana dopo settimana, si stanno lasciando andare per farsi conoscere meglio dal pubblico. Che li segue sempre e si sta affezionando alle loro storie. Ma cosa succederà nella settima puntata di lunedì 29 maggio? E chi dei concorrenti è al televoto, quindi rischia l’eliminazione?

Nathaly, Corinne, Pamela, Mazzoli e Luca al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo l’eliminazione definitiva di Christopher Leoni, che ha dovuto lasciare l’Honduras, e quella provvisoria di Helena Prestes, che è sbarcata sull’isola di Santa Elena, ben cinque naufraghi sono finiti dritti al televoto. Stiamo parlando della discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, di Corinne Clery, che sta continuando a mettersi in gioco, di Pamela Camassa, che la scorsa settimana ha ricevuto una dolce sorpresa dalla sua dolce metà Filippo, di Marco Mazzoli, lo speaker che sta proseguendo la sua avventura senza l’amico di sempre Paolo Noise e del giovane Luca Vetrone. Il pubblico cosa deciderà di fare?

Chi si salva e chi viene eliminato

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare le tre donne, in ordine: Nathaly, Corinne e Pamela. A rischio, invece Marco Mazzoli e Luca Vetrone: uno dei due dovrà sbarcare sull’isola di Santa Elena? La decisione, come sempre, spetta al pubblico da casa.

Televoto flash sull’isola di Santa Elena?

Nella puntata di lunedì, come sta accadendo da settimane, ci sarà un televoto flash sull’isola di Santa Elena? Al momento lì, lo ricordiamo, vivono due naufraghi: Gian Maria Sainato ed Helena. Chi si aggiungerà? E cosa deciderà di fare Ilary Blasi? Non ci resta che seguire la prossima puntata per capire cosa accadrà lì dove tutto può cambiare!