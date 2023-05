Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato: ‘Mi piace Cristina Scuccia’, cosa è successo

L’Isola dei Famosi 2023 è ormai entrata nel vivo e i colpi di scena non si fanno attendere! Al centro del chiacchiericcio mediatico Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, e Gian Maria Sainato il quale ha detto di provare un certo interesse per la donna. Quest’ultima pare gradire le attenzione del modello anche se c’è qualcosa che la frena. Quale sarà la motivazione?

Isola dei Famosi 2023: c’è del tenero tra Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia?

Il naufrago Gian Maria Sainato ha ammesso di provare nei confronti di Cristina Scuccia un certo interesse. A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di una chiacchierata con Helena Prestes. A quanto pare entrambi i naufraghi sono interessati l’uno all’altra, dunque, anche la Scuccia ricambierebbe i sentimenti del suo compagno di avventura. Ora, secondo l’uomo anche Cristina avrebbe dato dei chiari segnali di una cotta nei suoi confronti anche se, solo pochi giorni fa, la donna ha ammesso di avere a cuore una persona che attualmente si trova in Spagna, luogo dove lei stessa viveva prima di sbarcare sull’Isola.

La confessione

La confessione di Sainato, come detto, è arrivata durante una chiacchierata con la Prestes, ecco cosa ha detto: “Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere’ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione”. L’uomo ha poi aggiunto: “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto: abitiamo a Milano una sera andiamo al sushi? e lei mi ha risposto di si. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a l’Isola dei Famosi”.