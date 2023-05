Isola dei Famosi 2023, parla Cecchi Paone: ‘Sposerò Simone Antolini all’estero, voglio adottare sua figlia Melissa’

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone è pronto a sposare il compagno Simone Antolini. Lo sposerà però all’estero, visto che l’obiettivo dei due uomini è di diventare dei genitori. Sognano, infatti, di poter adottare la piccola Melissa, figlia di Antolini e che al momento l’Italia non farebbe riconoscere Cecchi Paone in qualità di suo genitore.

La voglia di paternità di Cecchi Paone dopo l’Isola dei Famosi

La voglia di paternità in Alessandro Cecchi Paone, è venuta fuori durante l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso su “Pomeriggio 5”. Il matrimonio tra i due uomini, ormai in procinto di partire per l’estero, dovrebbe avvenire tra poche settimane. Il noto conduttore italiano sarebbe pronto a fare questo passo non solo per amore di Simone Antolini, ma soprattutto per la figlia Melissa, cui lui sembra essere molto legato. Un’adozione su cui, però, sia Antolini che la sua ex compagna dovrebbero essere completamente d’accordo.

Il rapporto tra il conduttore e la piccola Melissa

All’interno della coppia tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, la piccola Melissa si sarebbe già integrata. Proprio in questo senso, già si sarebbe formato un solido nucleo familiare nella storia d’amore tra i due uomini, con la bambina che ha rinominato Cecchi Paone come “Zio Alessandro”. Insomma, una storia che sembra benedetta in primis dall’amore della bimba verso questa versione di famiglia arcobaleno, con il conduttore che vede la piccola di casa come una signorina da crescere con felicità e gioia.

La volontà di Cecchi Paone a sposarsi presto

Nello studio di Barbara D’Urso, Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato: “Oggi abbiamo dischiarato a NuovoTv che ci sposeremo presto, purtroppo dobbiamo farlo all’estero, perché se ci sposiamo all’estero io avrò il diritto di adottarla, se il papà e la mamma sono o saranno d’accordo. Uno dei motivi per cui siamo andati insieme (all’Isola dei Famosi ndr.) è per accendere una luce su un problema che hanno tante coppie non famose. Non è che essendo famosi io e Simone troveremo una soluzione, d’accordo tutti, ma gli altri non ne parla più nessuno”.