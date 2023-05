Zelig, anticipazioni 25 maggio 2023: replica o nuova puntata?

Zelig ritorna e il Teatro Arcimboldi rivive l’energia contagiosa del suo spettacolo. Un cabaret che, al tempo, ha avuto uno strepitoso successo, non solo grazie ai suoi comici di punta, ma anche grazie ai suoi freschissimi conduttori, sempre sul pezzo, sempre in grado di far ridere ed entusiasmare il pubblico con battute, sketch e molto altro. Da questa sera, poi, giovedì 25 maggio 2023, sono previste anche le rimesse in onda delle puntate di maggiore successo. Alla conduzione, come da tradizione, gli inimitabili Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, protagonisti indiscussi delle passate stagioni.

Zelig, torna da questa sera in replica

Dunque, come dicevamo, a partire proprio da questa sera, giovedì 25 maggio 2023, Zelig decide di riaprire i battenti, grazie alla rimessa in onda di una serie di puntate. Non si tratta, è bene sottolinearlo per non creare false aspettative, di puntate inedite, ma di epliche selezionate dall’edizione dell’anno trascorso, ovvero il 2022. Per quanto riguarda, invece, il debutto di Zelig 2023, questo è previsto per la prossima stagione autunnale. Vi terremo ovviamente informati sulle date e sugli orari, così da non perdervi nulla dei contenuti inediti.

Gli ospiti attesi durante le puntate

Tutto il popolo di Zelig, allora, a partire proprio da questa sera, giovedì 25 maggio 2023, avrà l’opportunità di di godere di una serie di performance tra le più apprezzate dell’anno passato. Ecco chi saranno gli ospiti attesissimi per le puntate che seguiranno nelle prossime settimane e che anticiperanno l’inizio di quella sarà, dopo l’estate, la nuova stagione 2023: