Spring Beer Festival 2023 a Roma: ecco quando, l’evento a Testaccio e il programma completo

Dal 25 al 28 maggio 2023, a Testaccio torna lo Spring Beer Festival. La famosa esposizione delle birre italiane e internazionali a Roma, arrivata alla sua ottava edizione, si svolgerà presso i locali della Città dell’Altra Economia (ex Mattatoio). Un evento dove tutti appassionati di questa bevanda non devono mancare, avendo la possibilità di poter degustare le varietà più buone in ambito nazionale e internazionale.

Lo Spring Beer Festival 2023 alla Città dell’Altra Economia

Per tutti gli interessati a seguire l’evento, l’ingresso sarà totalmente gratuito. Si pagherà solamente le degustazioni delle birre presso i vari banchi presenti all’interno dei locali della Città dell’Altra Economia, con la bevanda che potrà essere accompagna da cibi di tutto rispetto: fritti, cartocci, supplì e soprattutto gli arrosticini abruzzesi, che quest’anno impreziosiranno ulteriormente tutta la manifestazione di Testaccio. Un evento che, sentendo gli organizzatori, proporrà al proprio pubblico almeno 150 varietà di birre artigianali.

Un weekend all’insegna della birra

Per i patiti del genere, gli organizzatori hanno pensato a un weekend all’insegna di birra e soprattutto street food, in due prodotti che hanno mostrati di conciliarsi molto bene assieme. Un evento che non sarà adatto solo a un pubblico più adulto, ma nelle giornate di sabato e domenica vedrà anche attrezzate delle aree per poter intrattenere i bambini che verranno lì con i propri genitori. L’evento, che si svolgerà nell’ex Mattatoio di largo Dino Frisullo, è stato organizzato da Maulbeere Birreria e Arrosticini Tornese, in collaborazione con il Consorzio Città dell’Altra Economia.

L’evento aprirà l’Estate 2023 di Testaccio

Lo Spring Beer Festival sarà l’antipasto per l’estate romana 2023, o meglio di quella di Testaccio. Infatti, nel noto quartiere romano animato dalla movida più seguita dalla Capitale, si aprirà dal 1 giugno al 30 settembre 2023 l’evento “Testaccio Estate”. Gli eventi programmati durante tutta la stagione estiva, si svolgeranno proprio nei locali della Città dell’Altra Economia.