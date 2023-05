2 giugno 2023 a Roma e nel Lazio, cosa fare per la Festa della Repubblica: eventi in programma

Per il Ponte del 2 Giugno 2023, tante cose si potranno fare a Roma. Di tutto, a cominciare dalla famosa “Parata delle Forze Armate”, che come ogni anno prenderà piede sotto l’Altare della Patria e attraverserà tutta via dei Fori Imperiali. Ma dopo aver visto, magari con un po’ di fortuna, le forze armate sfilare, si potrà tranquillamente girare la città in cerca delle sue bellezze.

Cosa fare a Roma per il 2 Giugno 2023?

Tra le attrazioni più suggestive che Roma potrebbe regalarvi in questa giornata, non può mancare la Mostra di Ikono alla Galleria d’Arte di via del Seminario. Con i biglietti che costano 18 euro a persona (12 euro dai 4 ai 13 anni, gratis per gli under 4), si tratta di una delle mostre più discusse dagli influencer di Instagram. Ideale anche l’idea di un giro sul battello, che per l’occasione vi porterà sui tratti navigabili del Tevere. Per chi ama la bicicletta, invece, si organizza un giro di gruppo per le vie del Centro Storico, con visita ai maggiori monumenti della Città.

Latina e Frosinone, cosa fare?

A Latina, per l’occasione, nella piazza della Libertà avverrà una cerimonia per festeggiare il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Un’occasione da non perdere per tutta la cittadinanza e i turisti, in un evento capace di accogliere grandi e piccini. Nella zona della Ciociaria, invece, potremo trovare l’evento “Alatri in Primavera”, un viaggio nel Comune tra racconti d’arte, visite guidate per la città e soprattutto la degustazione di ottimi prodotti enogastronomici locali.

Se andiamo a Viterbo e Rieti

Se ci rechiamo a Rieti, potremo imbatterci con una particolare Sagra: quella degli strumenti musicali. L’evento che si svolgerà nella Sala Farnese, si concentrerà soprattutto sulla promozione di quegli strumenti che funzionano a fiato. All’interno dell’evento, anche stand espositivo di operatori specializzati nel mercato musicale. Nella Tuscia, invece, all’interno del Comune di Carbognano si svolgerà la Sagra della Gavinella, in un evento messo in piedi per onorare le Feste Patronali della Città.