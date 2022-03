Giovanni Vernia: chi è, età, carriera, RDS, Zelig, film, spettacoli 2022, chi è la moglie, vita privata, teatro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 (dal lunedì al venerdì) e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore, comico e conduttore Giovanni Vernia.

Chi è il comico Giovanni Vernia: la biografia

Giovanni Vernia è nato a Genova il 23 agosto del 1973 ed è un comico, attore, ingegnere, conduttore radiofonico, regista e dj producer italiano. Noto soprattutto per l’interpretazione del personaggio comico Jonny Groove, che è comparso per la prima volta a Zelig. Sappiamo che è nato da madre siciliana e da padre pugliese, ma ha vissuto a Genova fino a 26 anni, poi si è trasferito a Milano, dove si è laureato in ingegneria elettronica con il massimo dei voti. Qui, nel capoluogo lombardo, è stato assunto in una multinazionale di consulenza americana, poi ha lavorato come responsabile del mercato italiano per una società di marketing online.

L’esordio e Zelig

Ingegnere sì, ma sempre con una grande passione per la comicità. Giovanni Vernia, infatti, si è iscritto alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica e ha partecipato a numerosi laboratori comici. L’incontro fondamentale, però, è stato quello con l’attore comico Manuel J. Serantes Cristal, con il quale ha studiato teatro e costruzione della maschera, poi agli inizi del 2007 ha cominciato a costruire e a far crescere il suo personaggio, Jonny Groove, che lo ha fatto approdare ai laboratori Zelig On The Road. Ma è nel giugno del 2008 che è entrato a far parte del cast della trasmissione e sempre nello stesso anno è uscito il suo singolo dance ‘Essiamonoi’.

Gli spettacoli teatrali e i successi

Giovanni Vernia, poi, ha debuttato con il suo primo spettacolo teatrale e nel 2010 è stato l’unico ospite comico invitato a partecipare a Sanremo. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, senza mai abbandonare il suo primo amore: Zelig. Ha mostrato di essere un grande intrattenitore, ballerino, imitatore e nel 2011 ha iniziato le riprese del suo primo film ‘Ti stimo fratello’, che è uscito nelle sale il 9 marzo dell’anno successivo. Da settembre 2015, inoltre, conduce uno show radiofonico su Rai Radio 2 e nel 2017 ha iniziato a condurre su RDS insieme a Petra Loreggian nella fascia oraria che va dalle 12 alle 15. E ancora, dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, nel 2021 è stato co-conduttore del Prima Festival e dopo 7 anni è ritornato a Zelig per interpretare il suo personaggio, quello che lo ha reso famoso.

I personaggi e le imitazioni

Ma vediamo nel dettaglio tutti i personaggi famosi che Giovanni Vernia ha imitato:

Gianluca Vacchi

Fabrizio Corona

Mika

Marco Mengoni

Jovanotti

Robert De Niro

Fedez

Sergio Mattarella

Pif

Claudio Baglioni

Matteo Salvini

Ignazio Boschetto de Il Volo

Vasco Rossi.

Il personaggio più celebre, però, è Jonny Grove, un ragazzo ingenuo innamorato follemente della discoteca. Un appassionato di ballo, musica house.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Veniamo ora alla vita privata. Giovanni Vernia è sposato con Marika Sacco, una donna romana che ha stregato il comico. Lei è lontanissima dal mondo dello spettacolo, non ama stare sotto i riflettori, ma sappiamo che ha lavorato nella Capitale nel settore della comunicazione di Poste Italiane. E qui, alle Poste, i due si sono conosciuti e piaciuti fin da subito. Dal loro amore sono nati due figli, Matilde e Giulio Louis.