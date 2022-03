Fedez e la malattia: ‘Ho un tumore al pancreas’: come sta oggi dopo l’intervento in ospedale

Prima la comunicazione di un grave problema di salute, poi i tantissimi messaggi di vicinanza e quel silenzio sui social, lì dove lui, Fedez e la moglie Chiara Ferragni, sono da sempre attivi e seguitissimi. Il post strappalacrime per augurare buon compleanno al piccolo Leone e alla bellissima Vittoria, che proprio ieri ha spento le sue prime candeline, poi la decisione del cantante di ripubblicare su Instagram per aggiornare i suoi milioni di followers, che dalla settimana scorsa sono in attesa. E si sono abbracciati alla famiglia dei Ferragnez in un momento così difficile e delicato. Ora Fedez ha parlato, ha raccontato tutto e non c’è più nessun ‘giallo’ attorno alla sua malattia.

Il tumore di Fedez

Prima la demielinizzazione e l’ipotesi di una sclerosi multipla, poi le tantissime voci che dalla settimana scorsa stanno circolando sui social sulla presunta malattia del cantante. E ora, pochissimi minuti fa, è stato proprio lui a raccontare cos’ha e lo ha fatto ringraziando i suoi followers, quelli che non lo hanno mai lasciato solo. Gli stessi che, seppur lontani, lui ha sentito vicini. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo” – ha scritto su Instagram in un post che, in pochissimo tempo, ha fatto accetta di like, commenti e di una sfilza di cuoricini rossi.

L’intervento chirurgico e come sta oggi Fedez

“Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)” – ha spiegato. Poi ha rassicurato tutti e ha detto di stare bene: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻 Vi voglio bene. Federico”. Ma lui è una roccia e ce la farà. I suoi figli e sua moglie Chiara lo aspettano a casa, a braccia aperte.

Il post di sostegno di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in un letto di ospedale, al fianco del marito Fedez. “E’ stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il primo giorno del suo delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento, la sua guarigione, la nostra vita” – spiega l’influencer, che rassicura tutti sull’operazione. “L’intervento è andato bene, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, ogni giorno. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro affetto”.