Giovanni Vernia, chi è la moglie Marika Sacco: età, lavoro, figli, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 (dal lunedì al venerdì) e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore, comico e conduttore Giovanni Vernia. Ma scopriamo qualcosa in più sulla moglie, compagna di una vita, Marika Sacco.

Chi è la moglie di Giovanni Vernia

Giovanni Vernia, comico, attore, ingegnere, conduttore radiofonico, regista e dj producer italiano, è sposato con Marika Sacco, una donna romana che ha stregato il comico. Lei è lontanissima dal mondo dello spettacolo, non ama stare sotto i riflettori, ma sappiamo che ha lavorato nella Capitale nel settore della comunicazione di Poste Italiane. E qui, alle Poste, i due si sono conosciuti e piaciuti fin da subito. Dal loro amore sono nati due figli, Matilde e Giulio Louis. Quello che è certo è che Marika è sempre stata vicina a Giovanni, l’ha seguito ovunque e gli ha detto la giusta energia per non mollare mai.

Come si sono conosciuti

Marika e Giovanni si sono conosciuti proprio in un ufficio postale: Giovanni, infatti, da ragazzo era un impiegato, lei un esperta nel settore della comunicazione. Ai microfoni di Vieni da me, trasmissione di Caterina Balivo, il comico ha spiegato: “Stavo insegnando un software ai dipendenti e l’ho conosciuta alle Poste, all’Eur. Mi piacque, cercai la sua email e comincia a scriverle, così iniziammo a frequentarci”.

Il matrimonio e i figli

Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi hanno messo in piedi una meravigliosa famiglia. Dal loro amore sono nati due bambini, Matilda e Giulio Louis. “Perché mia figlia si chiama Matilda? ha raccontato il comico – perché la discoteca dove andavamo si chiamava così, ci andavamo ogni giovedì sera. Giulio Louis, invece, doveva chiamarsi Giulio, ma un mese prima della sua nascita venne a mancare mio padre Volevo chiamarlo come lui, quindi siccome Giulio Luigi non era bello, scegliemmo Luis perché a mio padre piaceva la Francia e la sua eleganza”.

