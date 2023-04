Claudio Bisio, chi sono i figli Alice e Federico: età, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin. Oggi arriveranno in studio molti ospiti speciali, tra questi anche il noto comico e attore Claudio Bisio. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dalla carriera alla famiglia. Insieme all’amore della sua vita, la moglie Sandra Bonzi, ha dato alla luce due figli: Alice e Federico. Vorreste conoscerli meglio? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

I figli di Claudio Bisio

Claudio Bisio e Sandra Bonzi si sono conosciuti in un locale milanese in una sera del 1992. Pare che lei fosse un po’ brilla e lui abbia giocato bene le sue carte, riuscendo ad avere il suo numero di cellulare. Da lì è nato subito un grande amore che li ha portati ad un matrimonio felice che dura ancora oggi. Dalla loro unione sono nati due figli: Alice e Federico. Pare che abbiano instaurato un rapporto molto speciale: “Sono stato un papà meno comico di quello che ci si può immaginare. Anche se mi piaceva fare gli scherzi. Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere i miei figli di quanto abbia fatto io con loro” ha raccontato il comico durante un’intervista. Ha proseguito: “Faccio una confessione: ho rubato loro qualche battuta. Quando lo scopriranno temo mi chiederanno i diritti”.

Chi è Alice: età, oggi, foto e Instagram

Alice è la primogenita della coppia, è nata nel 1996 a Roma e ha quasi 27 anni. Su di lei non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata che non ama condividere la propria vita con il grande pubblico. Infatti, ha anche un profilo social, ma è privato e molto riservato. Di lei sappiamo che è una studentessa di biologia e vive a Roma con i genitori. Ama viaggiare, andare in montagna e trascorrere molto tempo nella natura.

Chi è Federico: età, oggi, foto e Instagram

Federico è nato due anni dopo la sorella, nel 1998 e ha quasi 25 anni. Lui è noto al piccolo schermo per aver fatto uno sketch comico con il padre a Zelig, infatti sembrava che volesse seguire le sue orme nel mondo della tv. Attualmente sappiamo che vive e lavora in Australia, in cerca della sua vera strada. Claudio Bisio lo ha definito più volte “Un artista“, ma non sappiamo quale sia la sua specializzazione. Ecco un dolce scatto con il figlio: