Claudio Bisio: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram

Claudio Bisio è un attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista italiano, ma è anche il conduttore di Zelig insieme a Vanessa Incotrada. Un duo comico rodato che tornerà a breve con puntante nuove di zecca su Calane 5. Un connubio di successo che nella passata edizione ha raggiunto ben 4 milioni di telespettatori a puntata.

Chi è Claudio Bisio?

Claudio Bisio è nato a Novi Ligure il 19 marzo del 1957 ed è un noto attore, conduttore, comico, cabarettista, doppiatore e umorista. A 5 anni si è trasferito a Milano, ha frequentato per due anni la facoltà di scienze agrarie, poi nel 1981 si è diplomato presso la Civica scuola d’arte drammatica.

Carriera

Ha iniziato a muovere i primi passi nel teatro, poi nel 1988 è apparso per la prima volta in televisione, ma è nel 1996 che ha iniziato il suo sodalizio fortunato con la pubblicità, lavorando insieme a registi come Muccino e Daniele Luchetti. Da lì un successo dopo l’altro, ha condotto tantissimi programmi e nel 2019 è stato co conduttore assieme a Claudio Baglioni e Virginia Raffaele al Festival di Sanremo, ora a novembre tornerà a condurre Zelig di nuovo in coppia con Vanessa Incontrada.

Vita privata

Claudio Bisio è sposato con la giornalista Sandra Bonzi dal 23 agosto del 2003 e dal loro amore sono nati due figli: Alice e Federico. La coppia s’è incontrata nel 1992 in un locale milanese. Sembra che in quell’occasione Sandra fosse brilla e Claudio giocò bene le sue carte e conquistò la giornalista sua compagna di vita ormai da quasi 20 anni.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @claudiobisio_insta_official vanta 295 mila followers.