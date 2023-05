Anticipazioni Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023

Torna il weekend e come sempre si avvicina l’imperdibile appuntamento con il salotto di Verissimo. Si tratta ormai di un “classico” del sabato e della domenica pomeriggio su Canale 5 con protagonista sempre lei, la bravissima e bellissima Silvia Toffanin che anche questo weekend ci terrà compagnia con i suoi tantissimi ospiti. Dai VIP ai personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto alla padrona di casa. Come sapete si tratta, in questo caso, di una sorta di “best of” dove saranno riproposte alcune delle storie andate in onda nelle scorse puntate. Ad ogni modo, quali saranno gli ospiti di questo fine settimana, ovvero delle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Verissimo Le storie, chi sono gli ospiti di sabato 20 maggio 2023

Partiamo dalla puntata di domani. In studio vedremo Cristina D’Avena, pronti a rivivere con lei oltre 40 anni di carriera. Ospiti anche Stefania Orlando e Anna Pettinelli che racconteranno il loro bellissimo rapporto d’amicizia. Dopodiché ci sarà spazio per l’intervista con Benedetta Parodi in studio con le figlie Matilde ed Eleonora nonché un ritratto dell’attrice Gloria Guida. E ancora. In studio anche Eleonora Abbagnato.

Ospiti Verissimo domenica 28 maggio 2023

Ma non finisce qui. Sì perché domenica, come sempre, si replicherà: l’appuntamento è sempre dalle 16.30 su Canale 5 nuovamente con “le storie” di Verissimo. Per quanto riguarda la seconda puntata di questo weekend nel salotto di Silvia Toffanin rivivremo la storia dell’attore Uğur Güneş alias Yilmaz Akkaya, il protagonista della fortunata serie di Canale 5 Terra amara. Rivedremo poi anche Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri e una coppia irresistibile del piccolo schermo, quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tornati in replica su Canale 5 in questi giorni con la fortunata trasmissione Zelig.