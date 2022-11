Claudio Bisio, chi è la moglie Sandra Bonzi: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Claudio Bisio, che sarà in studio, da Silvia Toffanin, con Vittoria Puccini: i due attori insieme dal 1 dicembre saranno al cinema, protagonisti del film ‘Vicini di casa’. E i due si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

La storia d’amore tra Claudio Bisio e Sandra Bonzi

Sandra Bonzi è una giornalista ed è la moglie del noto attore Claudio Bisio. La Bonzi ha all’attivo diverse collaborazioni con giornali di tiratura nazionale come La Repubblica e ha lavorato anche per aziende come Sky e Mediaset. Insomma, una carriera lontana (per certi versi) dal mondo dello spettacolo, poco sotto i riflettori, ma costellata di successi. Di Sandra sappiamo che è nata a Bolzano il 29 settembre del 1964 e che ha 57 anni.

Sandra e Claudio si sono conosciuti per la prima volta a Milano nel 1992 e da quel giorno non si sono più separati: dal loro amore sono nati due figli, Alice e Federico. Il primo incontro è avvenuto ben 30 anni fa: “Ero un po’ brilla, lui mi ha raccolto al locale. Diciamo che è stato travolgente” – ha raccontato in un’intervista la donna. I due, quindi, si sono conosciuti così, poi è nato l’amore. Quello vero, fatto di stima, fiducia e rispetto.

Il libro insieme

Per raccontare la loro vita Claudio e sua moglie hanno scritto un libro Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata, dove parlano a volte anche di loro. E lo fanno con ironia. I due, che si sono conosciuti per la prima volta nel 1992, si sono sposati nel 2003 a Barberino Val D’Elsa, vicino Firenze.

Instagram di Sandra Bonzi

Sandra ha un profilo Instagram e con l’account @sandrabonzi vanta oltre 2.000 followers.