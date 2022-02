Vanessa Incontrada: chi è, età, carriera, Zelig, oggi, Instagram, chi è il compagno, figlio, Fosca Innocenti

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, tra vita privata e carriera, Vanessa Incontrada, che venerdì 11 febbraio debutterà nei panni di ‘Fosca’, una nuova e imperdibile serie tv targata Mediaset.

Vanessa Incontrada: chi è, età, carriera, Zelig

Nata da padre italiano, Filippo Incontrada (romano della Garbatella di origini napoletane), e madre spagnola, Alicia Soler Noguera, è cresciuta fra Barcellona e la maremma Follonica; ha una sorella minore di nome Alice. Inizia la carriera di indossatrice all’età di 17 anni. Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove continua a lavorare come modella. Nel 1998 esordisce in televisione con il programma musicale Super in onda su Italia 1 (condotto fino al 2000). Sempre sulla stessa rete, conduce anche Super estate al fianco di Peppe Quintale. Il 31 dicembre 1999 conduce su Rai Uno Millennium con Michele Mirabella, mentre nel maggio 2000 è al fianco di Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai Uno.

Vanessa Incontrada: chi è il compagno, figlio

La Incontrada è legata sentimentalmente al suo compagno Rossano Laurini dal quale ha avuto un figlio nel 2008, Isal.

Vanessa Incontrada: Instagram

La show girl ha un account ufficiale sul social Instagram @vanessa_incontrada che conta oltre un milione e mezzo di followers.