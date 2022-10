Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini: età, lavoro, Instagram, figlio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo, in onda subito dopo Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di oggi anche Vanessa Incontrada, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla sfera più intima e privata e all’amore per il figlio Isal.

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Rossano Laurini, è lui l’uomo che ha conquistato la bella Vanessa Incontrada. Rossano, classe 1970, dopo la laurea all’Università di Palermo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ed è diventato nel tempo direttore artistico di diversi locali in Maremma. Vanessa e Rossano si sono incontrati a Follonica, città dove vivono, e da quel giorno non si sono più lasciati, complici e innamorati come non mai. Dal loro amore è nato Isal nel 2008, ma Rossano ha anche un’altra figlia nata da una precedente relazione, Diletta.

La fine della storia d’amore

La storia d’amore con Vanessa Incontrada sembrerebbe essere giunta al capolinea. La conduttrice e attrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato: ‘Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e cosa voglio dal mio futuro. non solo nella vita privata”.

Instagram: Rossano Laurini punta sui social

Rossano Laurini ha un profilo Instagram con @laurinirossano vanta oltre 17 mila followers.