Fosca Innocenti, si farà la seconda stagione? Spoiler, anticipazioni, come finisce la serie

Per quattro puntate Fosca Innocenti, nuova serie tv targata ‘Mediaset’, ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 e ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gialli da risolvere, misteri, gelosie e storie d’amore. Ma ora che la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca sta per giungere al capolinea sono in molti a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione visto il successo ottenuto.

Ci sarà la seconda stagione di Fosca Innocenti?

I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché la seconda stagione di Fosca Innocenti si farà, è già in cantiere. Le riprese ad Arezzo, location della fiction, potrebbero partire a fine primavera, ma ancora non si sa quando verrà mandata in onda. Le sceneggiatura è in fase finale, gli attori sono quasi al lavoro, ma per il prodotto finito bisognerà pazientare ancora un po’!

Come finisce la serie tv

Nell’ultimo episodio, dal titolo ‘Una degna sepoltura’, la poliziotta Fosca (Vanessa Incontrada), dovrà indagare sulla morte misterioso di un prete, Don Rocco, amato e stimato da tutti. Il corpo senza vita viene ritrovato da Nasha, una donna con un passato difficile alle spalle, una clandestina arrivata in Italia con l’obiettivo di riabbracciare il fratello. La giovane appartiene a quella comunità parrocchiale, che verrà passato al setaccio dalla squadra di Fosca. Al funerale del prete ci saranno diverse persone, tra cui Luna, una donna transessuale, e Giovanna, ex prostituta che è stata aiutata e che ha cresciuto i suoi figli da sola. Chi e perché ha ucciso Don Rocco? Ma non solo misteri da dipanare. Fosca sarà sempre più presa da Cosimo, che è in partenza per New York: riusciranno a nascondere ancora il feeling che c’è da sempre? O tra i due ci sarà finalmente un bacio?

Gli ascolti tv

Fosca Innocenti ha sempre vinto, per ben tre venerdì di seguito, la prima serata a livello di ascolti. Ha fatto registrare picchi di share e ha tenuto incollati al televisivo milioni di telespettatori. Con questo successo, quindi, non si può non pensare a una seconda stagione!