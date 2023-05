Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato contro Marco Mazzoli: ‘È un falso’, cosa è successo

L’isola dei famosi 2023 si sta trasformando, giorno dopo giorno, nell’isola dei furiosi, tra litigi e incomprensioni tra i naufraghi, che restano i protagonisti indiscussi di questa edizione che, ancora una volta, vede al timone Ilary Blasi. Tra i protagonisti anche Gian Maria Sainato, che nello scambio di opinioni sui rispettivi compagni di avventura con Helena Prestes, ha pensato bene di scagliarsi contro Marco Mazzoli arrivando ad accusarlo di essere un falso e un nullafacente. Dopo le accese liti dei giorni scorsi, il naufrago sta continuando ad avere una pessima opinione del conduttore radiofonico. E non le ha certo mandate a dire.

“È falso. Lui non mi sopporta, potrebbe dirlo in faccia direttamente. Lui non vuole stare qua, non ha mai fatto il naufrago, ha fatto sempre il vip su quest’isola. Tutti prendevano la legna per lui, ha la sua dispensa personale, non ha mai controllato il fuoco. Non ha mai fatto niente” – ha detto Sainato. E, quindi, sull’Isola di Sant’Elena le confidenze tra i due naufraghi stanno continuando a tingersi di dissapori, calunnie e mal comprensioni.

Isole dei famosi 2023, perché Paolo Noise ha lasciato l’Honduras? Cosa è successo

Ancora sfoghi e rancori all’Isola dei Famosi, Helena contro Pamela Camassa

Lo sfogo e l’accusa dai toni tutt’altro che pacati e indulgenti è proseguito, questa volta, da parte della Prestes nei confronti di Pamela Camassa. La Prestes ha dichiarato che ogni volta che ha tentato di approfondire la sua conoscenza, lei si è sempre comportata sgarbatamente, rispondendole male così da indisporla . Anche l’amico e confidente Gian Maria Sainato ha condiviso il suo pensiero a riguardo ha detto: “È una falsa. Ed è anche sciocca, perché dice che Marco è il suo fratellino e poi lui, alla prima occasione, l’ha mandata in nomination. Pensa quanto sono fratello e sorella quei due”. Sicuramente per gli appassionati telespettatori non mancano momenti si suspence e colpi di scena. Anche perché all’Isola dei Famosi tutto può cambiare. E da un momento all’altro!