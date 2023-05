Isola dei Famosi 2023, perché Paolo Noise ha lasciato l’Honduras? Cosa è successo

Per il naufrago Paolo Noise l’avventura all’Isola dei Famosi si è bruscamente interrotta a causa di un porblema di salute. Aveva iniziato il suo percorso con Marco Mazzoli, collega de Lo Zoo di 105 e amico di una vita, condividendo con lui momenti di sconforto.

L’annuncio della moglie “Sono in Messico”

Nella puntata di ieri sera, Ilary Blasi ha annunciato il ritiro del conduttore radiofonico dal gioco; già qualche giorno prima, infatti, Noise ha accusato un malore in playa che ha fatto preoccupare i suoi amici e colleghi del reality, e non solo. Anche la moglie Stefania Caroli, ha detto la sua sui social. “Mi sono spaventata tantissimo, l’importante che adesso stia bene”, ha commentato riguardo le condizioni di salute della sua dolce metà. In una seconda storia sul suo profilo social la donna ha annunciato di essere arrivata in Messico proprio per supportare il marito, appena uscito dal programma. “Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

Ascolti tv lunedì 22 maggio 2023: Vivere non è un gioco da ragazzi, Isola dei Famosi, Suicide squad, Report, dati Auditel e share

Il ritiro di Noise e l’abbraccio con Mazzoli

Nonostante una partenza un po’ debole, Paolo Noise si era convinto ad andare avanti e proseguire il percorso in Honduras, terminandolo con una bella vittoria; un sogno infranto, ma che in qualche modo potrebbe ancora avverarsi con la vittoria del migliore amico Marco Mazzoli, ancora in gara. Il lungo abbraccio tra i due, dopo l’annuncio del ritiro di Noise ha commosso il web e tutti gli spettatori di Canale5. Per questioni di riservatezza non sono stati resi noti i motivi che hanno portato il conduttore radiofonico ad abbandonare il noto reality.

Paolo Noise: “Grazie di tutto”

Subito dopo l’uscita dall’isola, è stato lo stesso protagonista a commentare con un post sul suo profilo Instagram. “Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia. Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita se conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere semplicemente “paolo”. Vi vorrei abbracciare tutti per tutte le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che voglio fare una tana nel mio kulo!”, ha scritto il conduttore radiofonico.