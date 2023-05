Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023: chi è, età, fidanzato, foto, Instagram

Il noto modello e influencer Gian Maria Sainato ha deciso di partecipare alla nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2023. C’è grande attesa per l’inizio dello show condotto da Ilary Blasi. Gian Maria riuscirà a superare tutte le sfide che incontrerà sull’isola? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Gian Maria Sainato: età e carriera

Gian Maria Sainato è nato nel 1995 a Sapri, una piccola cittadina che si trova fra Salerno e Potenza e oggi ha 27 anni. Dopo il diploma in economia aziendale e decide di trasferirsi al nord Italia per avere più possibilità lavorative. Sceglie come città Milano e qui inizia a lavorare come modello nel 2012, costruendosi così una carriera da influencer e fashion blogger. Ha debuttato anche sul piccolo schermo, viene ancora ricordato come il volto di “Riccanza”, un noto programma andato in onda su MTV che l’ha visto insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Non solo, ha anche svolto il ruolo di opinionista per Pomeriggio 5.

Vita privata: chi è il fidanzato?

Il giovane influencer ha fatto coming out molti anni fa, con grande gioia e naturalezza. Ha dichiarato: “Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, non mi sono mai fatto problemi in merito. Credo che fare coming out da parte dei vip sia doveroso per dare il buon esempio”. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi è la sua dolce metà? Questo rimane un segreto, perché non ha mai voluto confessarlo per proteggere il suo amore dalle telecamere. Nel 2019 ha confessato: “Amo un uomo da più di un anno e spero sia per la vita. Lo sposerei anche domani”.

L’avventura all’Isola dei famosi 2023, foto e Instagram

Gian Maria Sainato è stato confermato come uno dei concorrenti che farà parte alla nuova edizione dello show “L’isola dei famosi” condotto anche questa volta da Ilary Blasi. Riuscirà a superare tutte le sfide che gli metterà davanti l’Isola delle Honduras, sperduta nell’oceano? Non lo sappiamo, intanto potete seguirlo sul suo profilo social con cui vanta 551 mila followers.