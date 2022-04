Nathaly Caldonazzo: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figlia, oggi, foto, segno zodiacale, Massimo Troisi, Instagram, GF VIP e Isola dei Famosi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la showgirl Nathaly Caldonazzo, proprio lei reduce dal successo dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

La biografia

Nathaly Caldonazzo è nata a Roma il 24 maggio del 1969, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, ed è una nota attrice, ballerina, ex modella e showgirl. Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell’imprenditore romano Mario, Nathalie (scomparso quando lei aveva 19 anni), la Caldonazzo ha lavorato fin da giovanissima come modella a Roma e Milano e ha curato le pubbliche relazioni per alcune discoteche della Capitale e della Costa Smeralda. Dopo partecipazioni televisive come ballerina, è diventata famosa nella prima metà degli anni ’90 per la sua storia d’amore con Massimo Troisi durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo.

La carriera

Alta 1,78 m, dopo aver fatto piccoli ruoli in alcuni film, nel 1997 la Caldonazzo è entrata a far parte della compagnia del Bagaglino, diventando prima donna in alcuni varietà televisivi e teatrali. Poi la sua carriera si è alternata tra ruoli al cinema, sul piccolo schermo e in teatro. Nel 2000, invece, è stata tra i protagonisti del film tv Maria Maddalena, poi ha lavorato molto in teatro con tantissimi spettacoli, come la Bisbetica domata di William Shakespeare o il musical Le magie del Moulin Rouge. Ha preso anche parte ad alcuni episodi dell’ottava stagione della soap opera CentoVetrine, mentre nel 2008 è stata tra i protagonisti del film ‘L’imbroglio nel lenzuolo’.

I reality e il GF VIP

Tanto teatro, cinema, televisione, ma anche reality. Nel 2017 la Caldonazzo ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi, poi ha preso parte a Temptation Island, il viaggio nei sentimenti dell’estate di Canale 5 con il fidanzato dell’epoca Andrea. Recentemente, invece, l’abbiamo rivista sul piccolo schermo: il 20 dicembre, infatti, ha preso parte, a gioco iniziato, alla sesta edizione del GF VIP condotto da Alfonso Signorini. Dove ha mostrato di essere una donna forte, determinata e senza ‘peli’ sulla lingua.

Chi è il compagno, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Nathaly ha una sorella maggiore di nome Patrizia, mentre quanto all’amore è stata fidanzata con Massimo Troisi dal 1992 fino alla morte di lui.

“La nostra è stata una storta molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri” – ha spesso dichiarato la showgirl.

Ha una figlia di nome Mia, nata dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano: hanno chiamato la bimba così in onore di Mia Farrow. L’attrice, poi, ha intrapreso il percorso di Temptation Island Vip con quello che è ormai il suo ex fidanzato, Andrea Ippoliti. I due, infatti, hanno deciso di lasciarsi e la Candonazzo ha affermato di dover ringraziare il reality perché senza quello, forse, non avrebbe capito chi aveva al suo fianco. Attualmente sembrerebbe essere single.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @nathaly.caldonazzo vanta 137 mila followers.