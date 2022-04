Nathaly Caldonazzo, chi è la figlia Mia Sangiuliano: età, foto, padre, fidanzato e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la showgirl Nathaly Caldonazzo, proprio lei reduce dal successo dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Lei che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore incondizionato per la figlia Mia Sangiuliano.

Chi è il padre e cosa sappiamo su Mia Sangiuliano

Mia Sangiuliano (chiamata così in onore di Mia Farrow, attrice simbolo del cinema americano) è la figlia della showgirl Nathaly Caldonazzo, nata dall’amore con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. I due si sono conosciuti nel 2004, si sono innamorati, poi però le strade si sono separate.

La ragazza, bellissima come la madre, ha 17 anni e, almeno per ora, è lontana dal mondo dello spettacolo. La mamma, anche durante l’esperienza al GF VIP, ha sempre parlato di lei e l’ha descritta come una ragazza intelligente, molto matura per la sua età. Sarebbe stata proprio Mia, infatti, a salvare la Caldonazzo da una relazione tossica, da un amore sbagliato.

Il legame con la mamma

“È una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei – ha raccontato la Caldonazzo nella casa di Cinecittà – Ne ha superate tante, con grande forza e carattere. Abbiamo un legame unico. Lei è dolcissima”. E Mia nei mesi scorsi, quando la mamma era impegnata nel reality, ha deciso di farle una sorpresa e di presentarsi fuori la porta rossa: “Sta andando tutto bene a casa e a scuola. Non preoccuparti” – aveva rassicurato.

Chi è il fidanzato, Instagram

Ma veniamo alla vita privata. Mia Sangiuliano sarebbe fidanzata con un ragazzo. Lui si chiama Andrea, ha 22 anni e lavora nell’azienda di famiglia. Quanto a Instagram, invece, la ragazza pare non avere un profilo social: le sue foto, però, si possono vedere sui ‘canali’ della mamma, che ogni tanto pubblica istantanee in sua compagnia. Con tanto di didascalia dolcissime.