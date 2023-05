Isola dei Famosi, gaffe di Enrico Papi: ‘Sono vestito da Capitano’, la battuta gela Ilary Blasi

La frecciatina di Enrico Papi su Totti mette in imbarazzo Ilary Blasi e il video diventa virale. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti con una battuta dell’opinionista che ha fatto riferimento al suo ex marito e capitano della Roma. La sua reazione è stata esilarante e ha fatto il giro del web, proprio nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 29 maggio.

Ilary Blasi ed Enrico Papi, cosa è successo ieri sera all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, ha preso le redini dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che vede protagonisti dei naufraghi vip alle prese con le sfide della sopravvivenza. La bionda romana ha dimostrato di avere grinta, ironia e carisma, conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua professionalità. Ma Ilary Blasi non è solo una conduttrice di successo, è anche una donna che ha vissuto una storia d’amore lunga e intensa con Francesco Totti, l’ex capitano della Roma e icona del calcio italiano. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Tuttavia, dopo 15 anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la separazione nel 2021, lasciando tutti sorpresi e dispiaciuti.

Enrico Papi, l’opinionista che fa le gaffe

Enrico Papi è uno dei volti più noti e divertenti della televisione italiana. L’ex conduttore di Sarabanda è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria, portando il suo umorismo e la sua verve nel commentare le vicende dei naufraghi. Tuttavia, Enrico Papi è anche famoso per le sue gaffe, spesso involontarie ma sempre esilaranti. Una delle sue gaffe più recenti e clamorose ha riguardato proprio Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti. Durante la settima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 29 maggio 2023, Enrico Papi ha fatto una battuta che ha messo in imbarazzo la conduttrice e ha scatenato le risate del pubblico.

La battuta di Enrico Papi su Totti che gela Ilary Blasi

Tutto è iniziato quando Ilary Blasi ha salutato Enrico Papi complimentandosi per il suo look. “Sei vestito da ufficiale della marina”, ha detto lei; “Da capitano… Ops scusa!”, ha risposto lui, accorgendosi subito di aver fatto un riferimento a Francesco Totti, noto come “il capitano” per aver indossato la fascia per 19 anni nella Roma. La battuta di Enrico Papi ha gelato per un attimo Ilary Blasi, che ha mostrato un’espressione tra lo stupore e l’imbarazzo. Il pubblico in studio ha reagito con un coro di “ohhh” e applausi, mentre l’opinionista si è scusato ripetutamente per la gaffe. La conduttrice, però, non si è lasciata intimorire e ha replicato con ironia: “Va bene, va bene. Mi piace, mi piace… Subivo un po’ il fascino. Infatti, vedi c’era qualcosa…”.

Il siparietto tra Ilary Blasi e Enrico Papi è stato ripreso dalle telecamere e ha fatto il giro del web, diventando virale sui social network. Molti utenti hanno apprezzato la battuta dell’opinionista e la reazione della conduttrice, trovandoli divertenti e simpatici. Altri, invece, hanno criticato Enrico Papi per aver fatto una battuta di cattivo gusto e aver messo in difficoltà Ilary Blasi.

Non è la prima volta che Ilary Blasi deve affrontare una frecciatina sul suo ex marito durante l’Isola dei Famosi. Nella prima puntata del reality, infatti, fu lei stessa a lanciare una battuta su Francesco Totti, fingendo di riferirsi a lui quando in realtà parlava del suo ex collega Nicola Savino. “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più…” disse seria per poi sorridere e salutare l’ex opinionista.