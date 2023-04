Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi 2023? Ultime news e cosa è successo con Ilary Blasi

Potrebbe essere già finita l’esperienza di Enrico Papi all’Isola dei Famosi, con l’opinionista di “lusso” che potrebbe lasciare il reality dopo appena due puntate. Infatti, sembrerebbe grandissima la crisi che è sfociata tra lo stesso Papi e Ilary Blasi, dopo che lo stesso opinionista aveva tolto giocosamente la busta dell’eliminazione di un concorrente dalle mani della conduttrice: un gesto che avrebbe fatto arrabbiare la stessa showgirl, oltre gli autori del programma che ritengono quel momento come sacro.

Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi?

Tutto lascia presagire come lo stesso Papi possa essere espulso dal programma, considerato il suo atteggiamento “sopra le righe”. Una dinamica che però “puzza”, considerato come tutto in televisione sia preparato ad arte. In questo caso, si potrebbe pensare a un “siparietto” preparato appositamente per far parlare del programma e soprattutto tenere i telespettatori con l’attenzione puntata sulla stessa Isola dei Famosi. Eppure, un messaggio di Papi è molto criptico sulla questione: “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina…”. Un post Twitter che lascia immaginare un distacco tra il conduttore Mediaset e il reality show.

Quale futuro per il reality show di Canale 5?

Tra la furia di Ilary Blasi e gli autori dell’Isola dei Famosi, anche The Pipol Gossip è tragica sulla permanenza di Papi al programma: “C’è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr) Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico. Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi (uno che si meraviglia nello scoprire che il vero nome di Alvin sia Alberto dimostrando quanto poco abbia studiato per partecipare e occupare un ruolo ben pagato) possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso”.