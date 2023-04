Isola dei Famosi 2023, tensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi: cosa è successo

Contrasti anche all’interno del programma dell’Isola dei Famosi e non solo tra i concorrenti del reality. Apparirebbero sempre più concreti i rapporti tesi tra Ilary Blasi e il conduttore Enrico Papi, chiamato per questa stagione nel ruolo di opinionista. Già alla prima puntata, secondo gli addetti ai lavori, erano emerse delle incomprensioni tra la conduttrice e il proprio opinionista con dinamiche che si sarebbero verificate anche nell’ultima puntata del programma.

Le incomprensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi all’Isola dei Famosi

Il nuovo disguido tra i due sarebbe avvenuto durante l’annuncio della prima eliminazione dall’isola, ovvero l’uscita di Marco Predolin. Papi, in quest’occasione, avrebbe tolto dalle mani di Ilary la busta con il nome dell’eliminato, con la conduttrice rimasta spiazzata davanti alla scena. Con una voce tra la stupita e la voglia di redarguirlo, la stessa Blasi avrebbe esclamato davanti le telecamere di Canale 5: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ‘ste cose”. Tutto uno scherzo per fare audience, con Papi da considerare “un vero maestro degli scherzi” ad altri personaggi televisivi?

La Blasi vorrebbe Enrico Papi più serio

Tra la leggenda e la realtà, resta la voce di chi lavora coi due conduttori all’interno del reality show. Più di qualche voce, infatti, conferma come Ilary Blasi avrebbe chiesto di mettere in riga Enrico Papi, che durante le puntate del programma si è dimostrato “eccessivamente esuberante”. Tutta, però, sembra una grossa messinscena per aumentare la curiosità sul programma, consapevoli che certi contrasti portano a parlare del prodotto televisivo. Papi è ben stimato dentro Mediaset, soprattutto dopo il suo ritorno televisivo. Per lui, dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, si prospetta la conduzione de “La Pupa e il Secchione”. Qui, Mediaset vorrebbe affidargli una conduzione importante, considerato come tornerà a condurla dopo 13 anni e soprattutto prenderà il posto di una delle regine di Cologno Monzese: Barbara D’Urso.