Fan si tatua la firma di Ilary Blasi, lei sui social: ‘Sei pazzo’

Un fan incallito di Ilary Blasi, si è tatuato in questi giorni l’autografo della conduttrice Mediaset sul corpo. Non uno scherzo, tantomeno un tatuaggio fatto con un inchiostro cancellabile nelle settimane a venire. Il giovane ragazzo, ammiratore dell’ex moglie di Francesco Totti, ha voluto subito immortalare il prezioso autografo della donna, incidendosi quella firma sul proprio avambraccio.

Ilary Blasi pensava fosse uno scherzo

Chi non si tatuerebbe Ilary Blasi, o il suo autografo, sul corpo? Probabilmente nessuno. Eppure, il ragazzo non ci ha pensato due volte a tatuarsi il nome della conduttrice di Canale 5. Trovata pubblicitaria? Forse, considerato come pochi giorni fa un fan di Francesco Totti, suo ex marito, si era tatuato invece l’autografo dell’ex giocatore, proprio sopra a un tatuaggio che riprendeva lo storico “Numero 10” con la maglia della Roma. Resta che la Blasi non voleva crederci in un primo momento al “folle gesto” del fan, commentando il fatto con un “sei pazzo”.

Chi si è tatuato l’autografo di Ilary?

A essersi tatuato Ilary Blasi sul corpo, è stato un ragazzo di nome Davide. Il giovane conosce bene la conduttrice, considerato come Facebook gestisce la pagina fan dedicata proprio all’ex moglie di Francesco Totti. Tra i due, da quello che sappiamo, ci sarebbe stata una scommessa, con Davide che avrebbe scommesso di tatuarsi la firma di Ilary su una parte del corpo. Scommessa perfettamente vinta, come dimostrato da una storia Instagram dello stesso giovane, che ovviamente ha taggato anche la Blasi per rendere più virale il singolare gesto.

Il tatuaggio singolare

Davide Quaglia si sarebbe tatuato l’autografo poche ore fa, presentando al suo tatuatore di fiducia il singolare desiderio. Ha scelto di disegnare l’autografo sul proprio avambraccio, come segno di profonda stima e affetto verso la famosissima conduttrice romana. Come ha ribadito lui, “l’ha detto e alla fine l’ha fatto”.