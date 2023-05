Perché Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai? I motivi

La notizia sta facendo il giro di giornali e tabloid nella giornata di oggi: Lucia Annunziata si aggiunge alla sempre più folta lista di persone di un certo spessore del giornalismo italiano che hanno deciso in modo irrevocabile di lasciare la Rai. Nel dettaglio, la ben rinomata giornalista si è dimessa senza mezzi termini da quello che era il suo precedente ruolo all’interno dell’emittente pubblica. Ma per quale ragione?

Gaffe di Lucia Annunziata con la ministra Roccella: “Fate queste leggi, c***o!”

Lucia Annunziata e le dimissioni alla Rai

Diversi anni di conduzione e lavoro, soprattutto per il programma Mezz’ora in più su Rai3, ora hanno avuto il loro epilogo. Lucia Annunziata, infatti, proprio nelle ultime ore, ha deciso per le sue irrevocabili dimissioni. Una scelta, certamente, non casuale, soprattutto considerando il periodo di riferimento e il grande terremoto che si sta verificando da quelle parti. Una dimissione, tra l’altro, avvenuta in un giorno cruciale, in cui è stato anche approvato un nuovo pacchetto di nomine direttive. All’interno della sua lettera di dimissioni, la giornalista ha espressamente chiarito quello che è il suo dissenso per l’operato del governo attuale.

Le ragioni delle dimissioni

Giornalista da tanti anni, di lunga data, con una grande esperienza consolidata alle spalle. Tante le ore di programmazione e grande il suo contributo mediatico. Ora, però, come anticipato, ha deciso fermamente di mettere fine al suo impegno presso la Rai. Ricordiamo che il suo programma di punta, dal titolo Mezz’ora in più, era molto seguito: si trattava, per chi non lo conoscesse, di un articolato approfondimento settimanale dedicato alla politica internazionale e che veniva trasmesso proprio su Rai3, la domenica. Le sue dimissioni sono state comunicate per mezzo di una lettera inviata all’azienda, manifestando apertamente il suo dissenso riguardo all’operato del Governo, e in particolare alle decisioni prese in merito alla Rai negli ultimi tempi. All’interno della sua missiva, Annunziata ha voluto sottolineare le ragioni che l’hanno portata a prendere una tale decisione: ”Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho svolto in questi anni”. Poi, si arriva alle motivazioni, aggiungendo che il motivo principale consiste nella non condivisione di alcune manovre messe in atto dal governo attuale: una disapprovazione, in particolare, che riguarda le modalità attraverso le quali il governo ha interferito nelle questioni legate alla Rai.