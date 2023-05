Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai: lascia la conduzione di Mezz’ora in più

Dopo Fabio Fazio, che ha deciso di lasciare la Rai e, quindi, la conduzione di Che tempo che fa per approdare su Discovery dopo ben 40 anni di servizio pubblico, un’altra storica conduttrice ha deciso di dimettersi dalla stessa azienda. Lucia Annunziata, secondo quanto apprende l’Ansa, si è dimessa dalla Rai e ha lasciato la conduzione della trasmissione Mezz’ora in più, quella che da tempo tiene compagnia al pubblico di Rai 3 nella striscia pomeridiana.

Perché Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai

La notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata è arrivata oggi, nel giorno in cui il Cda, nonostante le diverse spaccature e divergente, ha approvato a maggioranza le nuove nomine per le testate e i generi. Al momento, non conosciamo i motivi che hanno portato la giornalista e conduttrice a lasciare l’azienda, ma pare che la trasmissione, quella che ha condotto per diverso tempo, ci sia nel nuovo palinsesto, sia quindi in programma per il prossimo autunno. Ovviamente, ci sarà, ma con un nuovo conduttore perché Lucia Annunziata, dopo quasi 30 anni in Rai, ha deciso di dimettersi.

Nel 2020 aveva lasciato la direzione di Huffpost Italia e il gruppo GEDI

Lucia Annunziata, nota scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, nel 2020, il 21 gennaio, aveva lasciato la direzione di HuffPost Italia e il gruppo GEDI, adducendo l’acquisto del gruppo da parte di Exor come motivazione. Oggi, invece, dopo il primo pacchetto di nuove nomine deliberate dal Cda della Rai ha deciso di dimettersi dall’azienda. E di lasciare il programma di Rai 3.