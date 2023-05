Fabio Fazio lascia la Rai, chi lo sostituirà? Tutti i nomi, da Bonolis a Porro

Fabio Fazio ha lasciato la Rai, dopo quarant’anni di servizio nell’emittente pubblica. Come ipotizzabile, viale Mazzini deve ricorrere a un “rimpiazzo” di uno dei suoi conduttori di punta. In queste ore è partito un “toto-nome”, che vedrebbe coinvolti Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Nicola Porro. Tutti e tre potrebbero potenzialmente raccogliere l’eredità di “Che tempo che fa”, riproponendo un talk nelle loro corde ma su quel genere di contenuti.

L’unico approdo sicuro in RAI: Nicola Porro

Con l’approdo di Roberto Sergio ad AD della RAI, l’unico che realmente è sicuro di tornare a viale Mazzini è Nicola Porro. Il giornalista, negli anni lontano dall’emittente pubblica, ha consolidato la sua fama su Rete 4 con “Quarta Repubblica”, distinguendosi con un giornalismo che su tante cose strizzava l’occhio al Governo e soprattutto al mondo del Centrodestra. Proprio questa vicinanza a un pubblico politicamente schierato, gli ha fatto ottenere grandi ascolti in casa Mediaset: ma ripeterà tale successo anche sull’emittente pubblica? Sarà tutto da vedere.

Ipotesi Massimo Giletti

Massimo Giletti è virtualmente fuori da La7, con il suo nome che in più occasioni è stato dato in direzione della RAI e di Discovery (dove raggiungerebbe Fabio Fazio). E’ l’ipotesi più suggestiva, nonostante parliamo di un giornalista diventato “scomodo” per le tematiche trattate. I rapporti tesi con Urbano Cairo, patron di La7, ne sono l’emblematica dimostrazione. Dopotutto, Giletti da grande giornalista che è, risulta quasi una “scheggia impazzita” nell’organizzazione dei propri programmi, non prediligendo – almeno negli ultimi mesi – il dialogo con i propri editori. Sarà il volto giusto per viale Mazzini?

Il ritorno a sorpresa di Paolo Bonolis

L’unico “non giornalista” dei nomi pronti a sostituire Fazio. Paolo Bonolis sicuramente è il più vicino alle corde del conduttore ora neo Warner Bros, in quanto capace di fare intrattenimento e soprattutto format più riflessivi. Di un suo addio a Mediaset se ne parla da tempo, specie dopo le chiusure definitive di “Avanti un Altro” e prossimamente di “Ciao Darwin”. Tutti gli indizi portano a viale Mazzini, ma cosa proporrà lì Bonolis. Ma soprattutto: porterà anche Luca Laurenti?