Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai per Discovery: ‘È andata così’

Fabio Fazio lascia la Rai. Inizia, non senza un po’ di rammarico e nostalgia, un nuovo corso per uno dei volti di punta di Viale Mazzini che, insieme a Luciana Littizzetto e il gruppo di lavoro, approderà sulla piattaforma Discovery. Quest’ultima almeno per i prossimi quattro anni sarà la loro nuova casa.

Fabio Fazio lascia la Rai? La firma con Discovery, ultime news

L’addio di Fabio Fabio (e del suo entourage) alla Rai

Mancato rinnovo del contratto da parte di Viale Mazzini, queste le parole di Fazio: “È andata così”. Nessun altro commento, solo ringraziamenti per l’azienda dov’è cresciuto. Poi, in collegamento con il Tg3 spiega: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quaranta anni. Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone co cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverà solo un ricordo meraviglioso”.

La nota di Discovery

Ecco invece le parole di Discovery, in una nota, rispetto all’arrivo di Fazio: “Un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva: Fabio Fazio, uno dei volti più popolari della televisione italiana sarà protagonista sul canale Nove”. Annunciati nel corso delle prossime settimane i progetti che vedranno coinvolto il conduttore ed il ruolo che svolgerà. Progetti dei quali farà parte anche “Lucianina”, Luciana Littizzetto, protagonista indiscussa insieme a Fazio di uno dei sodalizi del piccolo schermo più duraturi, successo e amati dal pubblico.

I commenti

Rispetto all’addio di Fazio in casa Rai appaiono alquanto pungenti e sarcastici i commenti che arrivano da Matteo Salvini: “Belli Ciao”, questo il suo cinguettio su twitter. Non da meno anche il pensiero di Gasparri (Forza Italia): “Propongo alla Rai di lasciare vuoto lo spazio televisivo mettendo un’immagine fissa al posto di Fazio. Come si può immaginare una televisione pubblica senza Fazio e senza i suoi dibattiti notoriamente equilibrati e privi di accenti polemici? Se Fazio se ne va, Rai 3 lo sostituisca con qualche ora di silenzio senza trasmissioni, nessuno è pari a Fazio, nessuno potrebbe sostituirlo. Tanto nomini nullum par elogium”.