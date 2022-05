Luciana Littizzetto: chi è, età, carriera e vita privata della conduttrice

Luciana Littizzetto è una presentatrice e conduttrice italiana. Negli ultimi anni il suo volto, insieme a quello di Fabio Fazio, è legato alla trasmissione Che tempo Che Fa. A maggio 2022 è stata una delle protagoniste dello show di Mara Venier Domenica In in onda eccezionalmente di venerdì sera.

La biografia di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è nata a Torino il 29 ottobre del 1964 da una famiglia originaria di Bosconero. Dopo essersi diplomata in pianoforte nel 1984, sempre a Torino ha intrapreso l’insegnamento della musica alla Scuola media statale Carlo Levi. In quegli anni Luciana ha collaborato con Gioventù Operaia, il mensile della GiOC. Nel frattempo, si è laurata in materie letterarie e tra il 1988 e il 1990 ha frequentato la scuola di recitazione dell’Istituto d’arte e spettacolo al circolo Dravelli di Moncalieri.

La carriera

Qui ha iniziato a muovere i primi passi nel cabaret. Parallelamente ha incominciato l’attività di doppiaggio. Da lì un successo dopo l’altro, tant’è che nel 2007 la Littizzetto ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Napolitano il prestigioso premio De Sica, riservato alla personalità più in luce del momento nel mondo dello spettacolo e della cultura.

La televisione

In tv sono state diverse le sue apparizioni come nella sit com Camera Cafè, o in non pensarci. Ma è come conduttrice/presentatrice che abbiamo imparato a conoscerla meglio: da Zelig, a Italia’s Got Talent, a Quelli che il calcio fino al Festival di Sanremo. Da anni fa coppia fissa con Fazio a Che Tempo che fa.

Cinema

Lunga anche la sua filmografia. Il suo esordio risale al 1997 con il film Tutti giù per terra. La ritroviamo anche giovanissima con Aldo, Giovanni e Giacomo nel celebre Tre Uomini e una gamba. L’ultima apparizione sul grande schermo è nel 2016 con il film Al massimo ribasso.

La vita privata

Dal 1997 al 2018 è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. La coppia ha due ragazzi in affido. Dal 2018 la Litizzetto è single. E’ tifosa della squadra della Juventus.

Luciana Littizzetto Instagram

Luciana Littizzetto è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @lucianalittizzetto vanta 3 milioni.