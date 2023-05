Filippa Lagerback lascia la Rai e segue Fazio su Nove? Ultime news

Sono giorni, ormai, che buona parte dell’attenzione mediatica è concentrata sulla vicenda di Fabio Fazio. Sono i suoi ultimi giorni negli studi Rai, per sbrigare le ultime cose, per chiudere definitivamente. Di fatto, dopo ben 39 anni di lavoro e servizio, Fabio Fazio sta apprestandosi ad abbandonare gli studi Rai. Proprio lui, lo storico conduttore di Che tempo che fa, così come la sua immancabile spalla Luciana Littizzetto dovranno affrontare insieme il passaggio sulla nuova rete trasmittente che ha deciso di accoglierli, ovvero canale Nove.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai per Discovery: ‘È andata così’

Filippa Lagerback lascia anche lei la Rai?

Le cose sono agli sgoccioli. Del resto, proprio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, la Littizzetto ha consigliato proprio a Fabio Fazio di iniziare a riflettere su cosa portare nella nuova sede di canale Nove e cosa, invece, lasciare in Rai. Così, subito dopo ha chiesto, ancora, al conduttore: ”E Filippa Lagerback verrà con noi o la lasciamo alla Rai?” Cosa ha risposto Fabio Fazio?

Cosa è successo durante l’ultima puntata di Che tempo che fa

Dunque, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto, storica spalla destra del conduttore Fabio Fazio, ha voluto sottoporre al suo collega una serie di domande su quello che sarà il nuovo approdo su canale Nove: ”Ragazzi dobbiamo vedere adesso cosa portare: la scrivania la lasciamo qui? I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? E Filippa la portiamo con noi?”. Senza troppi giri di parole, la risposta di Fabio Fazio è stata alquanto diretta: ”Certo, ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”, e ha troncato la cosa. Ma la Littizzetto ha proseguito: ”Quel cretino (del pubblico di Che Tempo Che Fa) che ride ce lo prendiamo? Mica lo lasciamo alla Rai”. Filippa, nel frattempo, ha seguito il duetto visibilmente divertita. Cosa farà? Sceglierà davvero di seguire Fabio Fazio e Luciana Litizzetto sul nuovo canale?