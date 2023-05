Fabio Fazio verrà sostituito da Alessandro Cattelan? Ultime news

L’addio di Fabio Fazio alla Rai comporterà strascichi, non solo sul piano degli ascolti. In termini organizzativi, servirà rimpiazzarlo con un volto di eguale credibilità agli occhi del pubblico. A tal proposito, dentro viale Mazzini è scattato il “toto nome” per il dopo Fazio, con le figure di Paolo Bonolis, Nicola Porro e Massimo Giletti sondate dall’emittente pubblica. Oggi, a gran sorpresa, compare anche il nome di Alessandro Cattelan.

Alessandro Cattelan per il dopo Fabio Fazio in Rai?

Tra i nomi citati in questi giorni, forse Alessandro Cattelan è il più simile al conduttore ora di casa Discovery. Cattelan proponeva format analoghi a Fazio già nel periodo di Sky, riscontrando un fortissimo successo di pubblico tra X Factor e i talk da lui condotti. Successo che, apparentemente, si sarebbe arrestato con l’approdo su Rai 1, con il lancio in prima serata di “Da grande” che non riscontrò grandi favori del pubblico e non vide seguito. Da lì, il conduttore è stato relegato alla seconda serata, con la conduzione di “Stasera c’è Cattelan su Rai 2”, ma sempre lontano dai fasti di Sky.

Fiorello interroga Cattelan

I rumors girano, con Fiorello che prova a dare sempre scoop atomici durante la diretta di “Viva Rai 2”. Per l’occasione, il conduttore avrebbe chiamato proprio Alessandro Cattelan, per capire come il ragazzo stesse vivendo questa possibilità per il futuro. L’ex volto di MTV è sembrato cadere dalle nuvole alla notizia che gira, dicendo come non ci sia nulla di vero. Eppure, in casa Rai, si discute concretamente di una grande possibilità per il giovane conduttore: un programma in prima serata su Rai 3, proprio al posto di Fazio.

Cattelan a “Che tempo che fa”?

L’ipotesi non è impossibile, considerato come già ai tempi provò un format analogo. Andiamo a ripescare “E poi c’è Cattelan”, che fu un cavallo di battaglia di Sky tra il 2014 e il 2020, in uno show molto simile a quello di Fazio e che avvicinò molto il pubblico al conduttore.