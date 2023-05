Enrico Ruggeri al posto di Fabio Fazio? Ultime news

Com’è noto, dopo diversi anni di attività, Fabio Fazio lascerà la Rai. Il saluto del conduttore a quella che per diverso tempo è stata la sua casa televisiva ha destato non poco clamore ed ora i rumors su chi prenderà il suo posto non si fanno attendere. Tra i nomi spicca anche quello del cantautore Enrico Ruggeri che, interpellato sull’argomento, ne ha parlato a Un Giorno da Pecora a Rai Radio 1.

Fabio Fazio verrà sostituito da Alessandro Cattelan? Ultime news

Le parole di Enrico Ruggeri sul suo presunto ritorno in tv al posto di Fazio

“Spero che la notizia sia attendibile” ha commentato Ruggeri che poi ha aggiunto: “Naturalmente mi piacerebbe, io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai 1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi”. Il cantautore ha tuttavia detto di non essere stato contattato al momento sottolineando anche come: “In tre anni di esilio ho accumulato una serie di idee interessanti”. Ed ancora, ecco le sue parole in merito alla possibilità di prendere il posto di Fazio: “Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a Che tempo che fa unicamente perché c’era Fazio. Un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura, è il mio pane“, conclude.

Anche Serena Bortone lascia la Rai?

Dopo il mancato rinnovo del contratto di Fabio Fazio che per i prossimi quattro anni sbarcherà, insieme a tutto il suo entourage, sulla piattaforma Discovery, un analogo destino potrebbe toccare anche ad un altro volto noto del piccolo schermo di casa Rai. Stiamo parlando di Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno che, da ormai diversi pomeriggi a questa parte, tiene compagnia ai telespettatori regalando loro un momento di gioia e relax. Nei giorni scorsi non è passata inosservata la foto della donna assieme alla responsabile della programmazione dell’azienda che fa capo alla Warner Bros, Laura Carafoli, foto che alcuni hanno interpretato come una sorta di anticipo da parte della conduttrice rispetto all’eventualità di lasciare la Rai per aprirsi a nuovi orizzonti professionali.