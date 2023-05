Peter Gomez prende il posto di Fabio Fazio su Rai 3? Ultime novità

Fabio Fazio, qualche giorno fa, ha salutato la Rai. Il noto conduttore di ‘ Che tempo che fa’ andrà a guidare un programma analogo, sembrerebbe, ma su Nove. Da quando si è diffusa la notizia del suo addio si susseguono le voci su potenziali successori. E tra i tanti nomi che si sono avvicendati, c’è anche quello del direttore del formato online de Il Fatto Quotidiano: Peter Gomez.

Tra i possibili successori di Fabio Fazio spunta anche il nome di Peter Gomez

Ma quello di Gomez è solo uno dei tanti nomi che stanno spuntando come sostituti di Fazio a presentare Che Tempo che fa su Rai3. Tra la rosa di potenziali conduttori ci sono anche: Singfrido Ranucci e Alessandro Cattelan, ma quest’ultimo in particolare ha immediatamente smentito la notizia sottolineando di voler continuare su Rai 2 con Stasera c’è Cattelan.

Difficile trovare un successore a Fabio Fazio

La verità è che Fabio Fazio lascia un’eredità estremamente scomoda che vuole ‘Che Tempo che fa’ saldamente legata al giornalista e conduttore televisivo. Difficile trovare un personaggio che sia in grado di colmare il vuoto lasciato. Ma sono ancora tanti altri i volti nuovi che sono stati ritenuti i possibili successori, tra gli altri anche: Massimo Giletti, Luca Barbareschi e Nicola Porro.

In attesa di notizie ufficiali da parte della Rai per conoscere il nuovo conduttore

Al momento, comunque, solo tante ipotesi che non trovano conferme ufficiali. Ed è proprio l’ufficialità della Rai che dovremo aspettare prima di sapere a chi toccherà in non facile compito di sostituire Fazio su Rai 3. Non resta che attendere con calma e pazienza per sapere quali saranno le decisioni che verranno prese in merito a un programma di interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo e, quindi, anche in merito al nome del nuovo conduttore della trasmissione.