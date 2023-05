Fabio Fazio, quanto guadagnava: lo stipendio prima di lasciare la Rai

Warner Bros ha ufficializzato l’assunzione di Fabio Fazio, con il conduttore che lascerà la Rai dopo quarant’anni di attività. Per lui è progetto un programma su Discovery, che gestirà insieme a Luciana Littizzetto, con la comica che ufficializzato anche il suo addio all’emittente pubblica. Nel fuoco della polemica attorno all’addio del conduttore dalla Rai non solo la “faziosità” di “Che tempo che fa”, ma anche uno stipendio “monster” che gli veniva erogato da anni per tenere in piedi il programma.

Quando percepiva Fabio Fazio con la Rai?

Fazio risultava tra i conduttori più pagati all’interno della realtà RAI, percependo uno stipendio annuale che si attestava intorno a i 2 milioni e 240 mila euro. Cifre da capogiro, che però sembrano ben giustificate dagli ascolti che il conduttore incassava con il suo programma. Infatti, che andasse in onda su Rai 3 oppure Rai 1, ugualmente il programma portava un audience da record in ogni sua puntata. Un programma di punta di viale Mazzini, che tra gli ospiti aveva contato anche la presenza di Papa Francesco.

Come cambiano i guadagni di Luciana Littizzetto

Con la Warner Bros, Fabio Fazio ha sicuramente siglato un accordo lavorativo ulteriormente propizio in confronto alla RAI. Se il contratto viene ancora tenuto segreto, è plausibile che gli americani siano stati capaci di offrirsi almeno 3 milioni d’euro per portare un format analogo a “Che tempo che fa” su Discovery. Non è scontato che sia un successo, considerato come il programma sarà nuovo e soprattutto su un canale poco conosciuto dagli spettatori. Se il seguito è un’incognita, sicuri sono gli aumenti di stipendio: a viale Mazzini, Luciana Littizzetto percepiva all’incirca 800 mila euro annui. Con gli americani, potrebbe aver concluso un accordo intorno al milione d’euro.

Il nuovo programma di Fazio a Discovery

“Che tempo che fa” esordirà su Discovery? Difficile. Resta che il nuovo programma di Fazio arriverà in autunno 2023, cercando il sostegno del pubblico progressista e di sinistra. In una RAI che potrebbe vestire più le maglie del Centrodestra, che una fetta di elettorato segua il conduttore di Savona non è impossibile.