Serena Bortone lascia la Rai per Discovery? Ultime news sulla conduttrice di Oggi è un altro giorno

L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai dopo quarant’anni di attività ha fatto molto discutere. Ora, pare che un analogo destino possa toccare anche ad un altro volto di punta del palinsesto Rai. Ci stiamo riferendo alla conduttrice Serena Bortone che – con la trasmissione “Oggi è un altro giorno” – da molti pomeriggi a questa parte tiene compagnia ai telespettatori regalando loro un momento di gioia e spensieratezza. Secondo alcuni rumors, sembrerebbe, infatti, che anche la Bortone stia preparando il terreno per un’uscita di scena in direzione di Discovery.

Il presunto abbandono della Rai di Serena Bortone

Le indiscrezioni sul presunto abbandono di casa Rai da parte di Serena Bortone arrivano da Dagospia: “Tre giorni fa su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carafoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere’. Sarà solo una coincidenza?” Questo quanto si legge sul sito di Dagospia, dove poi si aggiunge: “Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata”. Dunque, l’indiscrezione trapelata dai social non appare casuale. Infatti, seguendo questa pista sembra che la conduttrice abbia voluto in un certo qual modo giocare di anticipo, mettendosi in vista mentre è in compagnia della Carafoli, la quale in passato ha lavorato in Rai mentre oggi è responsabile dei contenuti per l’Italia e l’Iberia del gruppo che fa capo a Warner Bros.

Le ipotesi

L’impressione è che anche alla Bortone la Rai abbia riservato un trattamento simile a quello di Fazio. Infatti, con la fine della stagione alle porte, il suo contratto potrebbe essere lasciato cadere nel dimenticatoio e se a questo si aggiunge poi il concomitante cambio dei vertici in Rai il gioco è fatto. Alla luce di ciò, non è dunque da escludere che la donna avrebbe iniziato ad immaginare un futuro dopo la Rai, con Discovery. Tuttavia, queste restano delle ipotesi di una scenario che, almeno per il momento, non trova riscontro nella realtà dei fatti.