Rivoluzione in Rai, Roberta Capua a “Oggi è un altro giorno” al posto della Bortone. Spazio pure a Osho

Doveva essere un maremoto in Rai, è si è rivelato tale. L’azione del nuovo AD Roberto Sergio, verrà ricordato come il “Raibaltone”, con volti storici dell’emettente televisiva che si sono ritrovati improvvisamente ridimensionati o addirittura a dover proseguire la loro carriera in qualche altra emittente privata. Il caso più emblematico è quello di Serena Bortone, ufficialmente rispedita su Rai 3 per far spazio alla rientrante Roberta Capua.

Il Raibaltone dell’AD Roberto Sergio

Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e probabilmente Filippa Lagerbäck, un altro nome viene rimosso dal palinsesto televisivo: Serena Bortone. Per lei è stato ufficialmente il ruolo di conduttrice a “Oggi è un altro giorno”, con il Governo che avrebbe consigliato per la trasmissione una conduzione più vicina alle sue posizione: Roberta Capua, un nome già noto nell’emittente pubblica e con importanti esperienze televisive alle spalle. Per viale Mazzini, spazio anche a Federico Palmaroli, lo scrittore che ha portato alla celebrità Osho su Twitter.

Il super pacchetto che strizza l’occhio alla Destra

Le decisioni, che vedranno anche un cambio alla testa del TG1, verranno ratificate al Consiglio di Amministrazione di giovedì, dove Roberto Sergio sarà affiancato da Marinella Soldi nel ruolo di presidente della RAI. Saranno entrambi i protagonisti di questo ribaltone dentro viale Mazzini, in un disegno che dovrebbe guardare a un’emittente pubblica più vicina alle posizioni del Governo. L’accordo politico all’interno dell’emittente sarebbe ormai bello che pronto, con spartizioni di programmi, telegiornali e televisioni generaliste.

Il TG1 cambia direttore

Il grande cambio avverrà al TG1, dove già si parla di ascesa di Gian Marco Chiocci. Come avvenuto in passato, Rai 1 mostra di assestarsi alle posizioni del Governo. Una scelta, però, che per quest’occasione sarebbe ulteriormente rafforzata dalla grande amicizia che si è instaurata tra il nuovo direttore e la premier Giorgia Meloni. Una scelta, quindi, che potrebbe dar adito a polemiche nei prossimi giorni.