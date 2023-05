Quando finisce Oggi è un altro giorno di Serena Bortone? Data ultima puntata

I fan di Serena Bortone e del suo programma si chiedono quando si concluderà questa stagione. E sembra che la trasmissione che ospita vip che raccontano le proprie storie andrà in onda fino a fine giugno. Ancora più di un mese in compagnia con vicende di vita che affascinano e fanno divertire il pubblico da casa. Per quanto da qualche tempo si fa insistente la voce che la trasmissione potrebbe chiudere i battenti definitivamente.

Le voci che il programma potrebbe chiudere i battenti

Una eventualità che sta creando grande scompiglio tra i telespettatori che hanno imparato a conoscere il programma e si sono affezionati al format e alla conduttrice. Finora la Bortone ha sempre parlato in studio come se il prossimo anno ci sia un proseguo, ma sembrerebbero essere subentrati problemi che mettono in forse la programmazione di ‘Oggi è un altro giorno’.

Un calo dell’audience nell’ultimo periodo

Alla base della decisione ci sarebbe un calo dell’audience negli ultimi mesi. Un calo di interesse da parte del pubblico che potrebbe essere giustificato dalle trasmissioni concorrenti che vanno in onda nella medesima fascia oraria. Al momento, però, si tratta solo di chiacchiere che non hanno trovato conferme né dagli autori né dalla Rai. Resta, perciò, ancora tutto da vedere se effettivamente i dirigenti rai decideranno di togliere dal palinsesto del prossimo anno ‘Oggi è un altro giorno’.

Il talk show concepito per una ‘rinascita’ dopo la pandemia

Il talk show che accende i riflettori su vicende personali di personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, proponendo aneddoti che incuriosiscono e conquistano i telespettatori era nato come volontà di rinascita dopo il lungo e difficile periodo dovuto alla pandemia da Covid 19. Un programma che aveva ottenuto grandi consensi di pubblico, grazie anche alla padrona di casa, Serena Bortone. Non resta che vedere se la notizia che non ci sarà un proseguo sia una ‘fake’ oppure se la trasmissione tornerà puntuale anche il prossimo anno.