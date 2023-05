Oggi è un altro giorno in bilico, Serena Bortone rischia di chiudere i battenti

Il programma condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione. Nonostante la conduttrice, nel corso del programma, abbia fatto presagire un proseguo, sembra che qualcosa abbia messo in bilico la trasmissione. A mettere a rischio Oggi è un altro giorno sarebbe il calo dell’audience, Gli ascolti sarebbero diminuiti notevolmente nell’ultimo periodo, forse anche a causa dei programmi trasmessi sulle reti concorrenti. Una cosa è certa, il programma proseguirà fino a fine giugno. Poi bisognerà aspettare la conferma. Una eventualità quest’ultima sulla quale si scioglieranno i nodi solo all’inizio della prossima estate quando verranno presentati i palinsesti Rai per la prossima stagione autunno inverno.

Il talk-show nato per far ripartire l’Italia dopo il periodo di pandemia

Il talk show di attualità che ha debuttato su Rai 1, dove è tutt’ora in programma, ormai tre anni fa, vuole raccontare di un Paese che ha il desiderio di rinnovarsi soprattutto dopo il periodo estremamente difficile vissuto a causa della pandemia da Covid 19. Un racconto che passa attraverso le storie di personaggi celebri, sia del mondo dello spettacolo sia della vita politica del Paese, che vengono intervistati dalla presentatrice Serena Bortone. Una trasmissione che ha ospiti fissi che affiancano la conduttrice definiti ‘affetti stabili’. In questi tre anni, come è ormai consuetudine il programma è entrato nelle prime ore del pomeriggio, nelle case degli italiani per ricostruire spaccati di vita della nostra Italia, attraverso gli ospiti in studio che si raccontano ai microfoni della Bortone.

Torna puntuale anche oggi, 1 maggio, l’appuntamento con Serena Bortone e i suoi ospiti

Anche in questo 1 maggio, giorno di festa, Oggi è un altro giorno, fa capolino sul piccolo schermo per intervistare altri personaggi importanti per proseguire nel suo impegno di rilancio e riscoperta dell’Italia grazie a persone famose. Tanti, nel tempo, i telespettatori che si sono affezionati alla trasmissione che sembra essere a rischio.