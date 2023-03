Serena Bortone è fidanzata? Chi è il compagno, età, lavoro e vita privata

Nel pomeriggio di oggi, 12 marzo, s’invertiranno i ruoli e la famosa conduttrice Serena Bortone sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Rilascerà una commovente intervista su di Sé, sulla sua vita privata e la carriera. Tutti si chiedono se sia fidanzata e chi sia il compagno, se siete curiosi e volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata della conduttrice di “Oggi è un altro giorno”.

La vita privata di Serena Bortone

Serena Bortone ha sempre dichiarato di voler tenere la sua vita privata lontana dagli schermi, perché lei è una conduttrice e non vuole essere oggetto di gossip e pettegolezzi. La curiosità di chi la ama e la segue sempre in tv, però, è tanta. Nonostante la richiesta dei fans, le domande sulla sua vita privata non sono state mai accolte. Ha sempre dichiarato di non volersi sposare per scelta, perché è una donna libera e completamente innamorata della sua indipendenza e dei suoi gatti. Infatti, sappiamo che vive a Roma in una bellissima casa in compagnia dei suoi adorati mici.

Serena Bortone è fidanzata?

La domanda più gettonata sulla sua vita privata è se abbia un fidanzato o un compagno. La verità è che lei non ha mai voluto rivelare nulla e non è mai trapelata nessuna notizia in merito. Ci sono stati moltissimi gossip, però, che l’hanno vista al centro di numerosi flirt. Il più noto è con Emanuel Caserio, l’attore de “Il paradiso delle Signore”, ma lui è una presenza fissa del suo salotto televisivo, per cui potrebbero essere soltanto molto amici.

Chi è il presunto compagno

Molte voci nel mondo del gossip credono che lei intrattenga una relazione con il trentenne Lorenzo Viotti, un famosissimo musicista molto noto. Lui è nato a Losanna nel 1990 ed è il principale Direttore d’orchestra da Camera dei Paesi Bassi. La differenza d’età sarebbe ampia dato che lei ha 51 anni e lui 32, forse sarà questo il motivo per cui vuole tenere segreta la sua relazione? O semplicemente vuole rimanere una donna libera senza legami troppo forti? Non lo sappiamo, ma potrebbe rivelare qualcosa oggi pomeriggio.