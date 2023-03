Carolina Stramare è fidanzata? Età e vita privata

È tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2023 con la conduzione di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. I due conduttori dovranno aiutare e fornire gli indizi ai concorrenti in gara, che dovranno superare delle prove misteriose attraversando l’India, il Borneo Malese e la Cambogia. Tra i partecipanti di quest’anno c’è anche la showgirl Carolina Stramare e attorno a lei c’è grande curiosità: è fidanzata? Con chi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Età e vita privata di Carolina Stramare

Carolina Stramare è una ragazza di 23 anni nata il 27 gennaio del 1999 a Genova, sotto il segno dell’Acquario. La sua carriera da modella è iniziata da giovanissima con il gruppo FCA a Shangai, dopo aver posato per la campagna pubblicitaria internazionale di Alfa Romeo è stata contattata da diverse case di moda. Le sue collaborazioni sono tantissime e vanta marchi come: Tezenis, Colmar, Paul Marciano e Philipp Plein. Nel 2019 viene eletta Miss Italia e spopola anche come influencer. Sulla sua vita privata è sempre stata molto gelosa e ha risposto alle domande dei giornalisti in modo molto vago. Qual è il suo uomo ideale? Più volte ha detto che non le interessa quanto sia ricco. Ha raccontato che ha avuto al suo fianco uomini ricchissimi che la portavano sempre a cena fuori in ristoranti di lusso e organizzavano viaggi mozzafiato, ma tolti i soldi erano senza sostanza. “Le persone che mi hanno lasciato di più nella mia vita facevano i lavori più umili“, ha dichiarato.

Carolina è fidanzata?

I gossip sulla sua vita privata sono tantissimi e i suoi presunti flirt si muovono sempre nel mondo del calcio. Ha avuto una breve storia con l’ex portiere dell’inter, con il giocatore del Cremona Ionut Radu e oggi pare sia legata ad un altro calciatore. Il ragazzo misterioso sembra essere l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Pare che i due si siano conosciuti mentre lui giocava ancora nella fiorentina. Tuttavia, il passaggio alla squadra bianconera e il conseguente trasferimento a Torino gli hanno permesso di frequentarsi più assiduamente e conoscersi meglio. Rimangono però soltanto gossip, perché entrambi non hanno voluto confermare nulla e Carolina si è dichiarata anche molto infastidita dalle supposizioni sulla sua vita privata. Di recente, in una storia su Instagram ha dichiarato: “In 7 anni che ho Instagram non ho mai condiviso una virgola della mia vita privata, le cose in grado di destabilizzare l’umore vanno preservate”. Ha detto che non parlerà ami di questo aspetto per paura delle valanghe di critiche. Pare che la situazione sia anche particolarmente delicata perché sembra che lui abbia lasciato la sua ormai ex Mariasole Pollio proprio per stare con Miss Italia 2019.

L’avventura a Pechino Express 2023

La modella è pronta a partire per una nuova avventura nella nuova edizione dello show Pechino Express 2023 condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. Lei parteciperà in coppia con con l’altra modella Barbara Prezjia, riusciranno a superare tutte le prove e a raggiungere la tappa finale?